女星米可白（趙亦瑄）近日宣布自己要動手術切除鼻息肉，改善鼻子過敏、流鼻涕的情況。2日米可白住院開刀，她表示媽媽與哥哥都特地從彰化北上看她，安慰她是「乖寶寶」讓她十分感動。米可白也分享術後照片，只見她鼻部貼著紗布，看起來相當腫脹。昨（4）日休養中的米可白再度發文，坦言自己的喉嚨因為插管而破皮，「說話有點吃力，早上咳出一點點血塊」，但目前狀況穩定，要粉絲別擔心她。
米可白動手術媽特地北上 暖安慰女兒：乖寶寶
米可白2日動鼻息肉與神經切除手術，她術後發文透露媽媽與哥哥特地北上看她，「剛剛要回鹿港時，她突然抱著我，小聲地說：『我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子（毛小孩）就好，不要在意別人怎麼說，你很好。』」
媽媽的叮囑與安慰讓米可白十分感動，直言：「這是我媽媽第一次叫我『乖寶寶』。我們家很傳統，愛與關心很少說出口，但那一刻，真的很溫暖」。因米可白最近為了流浪動物議題頻頻發聲，遭酸民調侃她是為了蹭流量，讓米可白內心也有些許受挫。
米可白術後現況曝光：喉嚨破皮、咳血
而米可白昨日也再度發文跟大家分享自己的術後情況：「喉嚨插管有些破皮，說話有點吃力，早上咳出一點點血塊，但沒有太多不適。」她說自己前一天才去回診，回家後昏睡了一陣子，目前持續透過冰敷的方式來減緩疼痛，也希望鼻子可以慢慢消腫，因為她下禮拜就要開工了，沒辦法休息太久。
米可白也感謝外界的關心，「願每一個人，都能擁有健康的身體。謝謝大家關心與祝福，我都收到了。」她也說自己相當期待鼻子可以自在呼吸的那天，加上身邊有毛小孩黑寶跟車輪的陪伴，她覺得自己此刻很幸福。
米可白轉型成功 曾獲金鐘獎女配角
39歲的米可白過去憑藉兒童台「葡萄姐姐」的身分出道，個性活潑可愛，後轉型成通告藝人、進入戲劇圈。靠著接拍8點檔的實戰訓練打磨演技，2023年米可白更以台灣時代劇《牛車來去》獲得第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演藝事業表現亮點，與小3歲男星孫綻感情也十分甜蜜、穩定。
資料來源：米可白臉書
