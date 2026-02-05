台灣下一波冷空氣將在周六（2月7日）報到，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，各國數值模式模擬結果顯示，這波冷空氣前後長達3至4天，至少是大陸冷氣團等級，甚至會升級為寒流，北台灣、宜花都可能跌破10度，深夜至清晨，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度或以下。
寒流急凍4天 周六至下周一氣溫驟降
林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」指出，這波強冷空氣影響時間主要是周六至下周一（2月9日），美國AIGFS模式的結束時間延後至下周二上午（2月10日），強度評估至少是強烈大陸冷氣團等級，有望挑戰寒流。
北台灣、宜花跌破10度 沿海空曠地區下探6度
林得恩說明，這波寒流影響期間，台灣中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低，低溫降至10度以下的區域範圍持續擴大。
林得恩提及，冷空氣呈現「先濕冷、後乾冷」的型態，尤其是在周日、下周一（2月8日至2月9日），環境水氣逐漸減少，西半部受「輻射冷卻」影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度以下。
資料來源：林老師氣象站
