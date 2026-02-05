寒流將在本周末（2月7日至2月8日）影響台灣，中央氣象署表示，低溫將持續至下周一（2月10日），型態是「先濕冷後乾冷」，降雨集中在北台灣、宜花等地，周日晚間至下周一清晨氣溫最低，中部以北、宜蘭普遍在10度以下，沿海空曠地區受「輻射冷卻」影響可能會有5度左右的極端低溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冷氣團升級寒流　周末極端低溫範圍擴大

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本周末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。寒流影響期間，夜間至清晨搭配輻射冷卻效應，「平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地、花東縱谷」都有機會出現明顯甚至極端低溫，周四、周五（2月5日至2月6日）大幅回暖後，周末隨即轉冷、變化劇烈。

▲氣象署說明，周四、周五氣溫較暖，周末寒流來襲，氣溫明顯驟降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署說明，周四、周五氣溫較暖，周末寒流來襲，氣溫明顯驟降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
歐美台達成共識　入冬最強寒流來襲

臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」說明，歐、美全球模式及台灣區域模式獲得共識，周末1500公尺高度場約「零下4度」壓境，和1月初入冬第一波寒流強度相當，根據上述機構預測地面氣溫，嘉義以北、宜蘭都介於8至10度附近，花東、南高屏低溫也只剩下11至13度，最冷時間落在周日。

臺灣大學大氣科學博士林得恩也提醒，冷空氣呈現「先濕冷、後乾冷」的型態，尤其是在周日、下周一（2月8日至2月9日），環境水氣逐漸減少，西半部受「輻射冷卻」影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探到6度左右。

▲歐、美全球模式及台灣區域模式獲得共識，本波寒流和1月初入冬第一波寒流強度相當。（圖／觀氣象看天氣臉書）
▲歐、美全球模式及台灣區域模式獲得共識，本波寒流和1月初入冬第一波寒流強度相當。（圖／觀氣象看天氣臉書）
不只寒流還有鋒面　周六整天降雨明顯

氣象署預報員謝佩芸說明，周五晚間至周六整天，受到鋒面通過影響，北部、東半部降雨機率提高，中部、南部山區普遍也會有零星降雨；周日水氣減少，剩下僅東半部和山區有零星降雨，下周一各地回到多雲到晴的天氣。

在寒流低溫和鋒面水氣的影響下，周五晚上至周日清晨，北台灣2000公尺以上、中南部3000公尺以上的高山有下雪的機率，若想追雪，上山前請做好萬全保暖，留意道路結冰與行車安全。

▲氣象署提醒，周五晚上鋒面襲台，北部、東半部容易下雨，周日開始慢慢轉乾，各地雨勢逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，周五晚上鋒面襲台，北部、東半部容易下雨，周日開始慢慢轉乾，各地雨勢逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
未來一周天氣概況

📌周四：水氣少，全台各地晴朗穩定，偏東或東南風環境，各地白天舒適，夜晨稍有寒意。

📌周五：台灣位於鋒面前緣，水氣增加，全台雲量逐漸增加，部分地區可能零星飄雨，各地白天舒適，夜晨稍有寒意。

📌周六：鋒面快速通過，凌晨至中午期間各地有下雨機會，下午隨著鋒面逐漸遠離，西半部短暫雨後多雲，宜花東仍有陣雨。寒流開始南下，各地氣溫快速下降，越晚越寒冷。

📌周日：寒流籠罩，全台寒冷，由於有水氣殘留，北部、東部仍有零星小雨機會，中部、南部放晴。

📌下周一中午前：寒流籠罩，全台寒冷，轉為乾冷型態，全台晴朗。

📌下周一午後、下周二：寒流減弱，各地溫度回升；乾空氣籠罩，全台晴朗。

▲周末寒流到！一圖看全台進入冷凍庫溫度變化。（圖／台灣颱風論壇臉書）
▲周末寒流到！一圖看全台進入冷凍庫溫度變化。（圖／台灣颱風論壇臉書）
資料來源：中央氣象署台灣颱風論壇｜天氣特急觀氣象看天氣林老師氣象站

相關新聞

周末寒流急凍4天！大台北、宜花跌破10度　夜晚清晨最冷恐下探6度

第二波寒流到！吳德榮：低溫下探6℃　一圖看「全台冷凍庫時程」

天氣預報／西望洋颱風不影響台灣！寒流明晚南下　周末北台灣8度

西望洋颱風生成！「最新路徑動態」出爐　周末8度寒流直撲台灣