寒流將在本周末（2月7日至2月8日）影響台灣，中央氣象署表示，低溫將持續至下周一（2月10日），型態是「先濕冷後乾冷」，降雨集中在北台灣、宜花等地，周日晚間至下周一清晨氣溫最低，中部以北、宜蘭普遍在10度以下，沿海空曠地區受「輻射冷卻」影響可能會有5度左右的極端低溫。
冷氣團升級寒流 周末極端低溫範圍擴大
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本周末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。寒流影響期間，夜間至清晨搭配輻射冷卻效應，「平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地、花東縱谷」都有機會出現明顯甚至極端低溫，周四、周五（2月5日至2月6日）大幅回暖後，周末隨即轉冷、變化劇烈。
歐美台達成共識 入冬最強寒流來襲
臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」說明，歐、美全球模式及台灣區域模式獲得共識，周末1500公尺高度場約「零下4度」壓境，和1月初入冬第一波寒流強度相當，根據上述機構預測地面氣溫，嘉義以北、宜蘭都介於8至10度附近，花東、南高屏低溫也只剩下11至13度，最冷時間落在周日。
臺灣大學大氣科學博士林得恩也提醒，冷空氣呈現「先濕冷、後乾冷」的型態，尤其是在周日、下周一（2月8日至2月9日），環境水氣逐漸減少，西半部受「輻射冷卻」影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探到6度左右。
不只寒流還有鋒面 周六整天降雨明顯
氣象署預報員謝佩芸說明，周五晚間至周六整天，受到鋒面通過影響，北部、東半部降雨機率提高，中部、南部山區普遍也會有零星降雨；周日水氣減少，剩下僅東半部和山區有零星降雨，下周一各地回到多雲到晴的天氣。
在寒流低溫和鋒面水氣的影響下，周五晚上至周日清晨，北台灣2000公尺以上、中南部3000公尺以上的高山有下雪的機率，若想追雪，上山前請做好萬全保暖，留意道路結冰與行車安全。
未來一周天氣概況
📌周四：水氣少，全台各地晴朗穩定，偏東或東南風環境，各地白天舒適，夜晨稍有寒意。
📌周五：台灣位於鋒面前緣，水氣增加，全台雲量逐漸增加，部分地區可能零星飄雨，各地白天舒適，夜晨稍有寒意。
📌周六：鋒面快速通過，凌晨至中午期間各地有下雨機會，下午隨著鋒面逐漸遠離，西半部短暫雨後多雲，宜花東仍有陣雨。寒流開始南下，各地氣溫快速下降，越晚越寒冷。
📌周日：寒流籠罩，全台寒冷，由於有水氣殘留，北部、東部仍有零星小雨機會，中部、南部放晴。
📌下周一中午前：寒流籠罩，全台寒冷，轉為乾冷型態，全台晴朗。
📌下周一午後、下周二：寒流減弱，各地溫度回升；乾空氣籠罩，全台晴朗。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急、觀氣象看天氣、林老師氣象站
