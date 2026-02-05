我是廣告 請繼續往下閱讀

2018年期貨波動事件而成立的「0206期權受害自救會」，其中成員之一的62歲陳國榮，先前多次爆出騷擾政治人物的行為，包括蔡英文、陳時中等都成為他鎖定的對象。昨（4日）陳國榮被發現在台北市中正區天成飯店前的天橋，跨出護欄險墜。警方獲報到場後，緊急將其拉至安全區。怎料，今（5日）陳國榮再度到同個地點跨越護欄並做出危險動作，員警再度將其拉回橋上並強制送醫。據了解，陳國榮昨（4日）不明原因攀爬天成飯店外的天橋，民眾目擊後嚇壞報警，警消趕抵現場將其救回，避免陳男墜落於人潮、車陣擁擠的忠孝西路，否則後果恐不堪設想。而陳男被帶返派出所後，警方曾試圖聯繫陳男的女兒前來照顧，未料卻遭到拒絕，最終經醫生評估後認定其無需送醫，自行返家。沒想到，今（5日）同樣事件再度上演，陳男再度返回現場做出危險舉動，警消緊急將其拉回，並強制送醫治療。事實上，陳國榮一直是警方與維安單位眼中的頭痛人物。身為「0206期權受害自救會」成員的他，因無法接受2018年期貨市場波動導致資產歸零，且不服法院三審判決敗訴，長期採取激進手段抗議。其陳抗足跡遍及各大政治場合，包括前總統蔡英文南下發福袋，以及賴清德、陳時中前往龍山寺參拜時，陳男都曾因情緒激動鬧場，最終遭維安人員強制架離。如今在傳出激烈行為，引發外界討論。