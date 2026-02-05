我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星野集團全球市場部經理透露，未來是否有計畫在台灣持續拓展「暫時還沒有可公開的訊息」。（圖／記者張乃文攝）

星野集團於2025年底開始有新一輪飯店開業計畫，包括5個子品牌未來都會有新的飯店開業。星野集團全球市場部經理王橋提到，在星野集團所有飯店來看，日本國內客源佔7成，國外客源佔3成，但台灣客源就能佔其中2成。星野集團旗下飯店擴及親子、頂級奢華等，各品牌飯店提供旅客的內容不盡相同。王橋透露，星野集團在2025年底就開啟新一輪開業計畫，首家去年12月開幕的親子渡假飯店「RISONARE 下關」，為山口縣第一家星野集團的飯店。王橋提到，今年1月則是在橫濱開業的「OMO5橫濱馬車道」，是作為都市觀光品牌在橫濱的首家飯店設施。王橋說，接下來，作為精品溫泉旅館品牌的「界（KAI）」則會在6月開業；還有闊別已久的「虹夕諾雅（HOSHINOYA）」新的飯店及設施同樣在6月開業等。因此2025至2026年會有許多星野的新開業飯店會與大家在日本見面。不過，以星野集團的住房率，王橋分享，日本客源佔7成、國外客源佔3成，其中又以台灣客源可佔約2成。而近期中日外交摩擦，他說，其實中國旅客佔比約2%至3%，短期之內會對整體市場造成一小部分衝擊，但對星野集團本身的客源並沒有造成太大影響。至於星野集團在台中的虹夕諾雅谷關相當受台灣人歡迎，未來是否有計畫在台灣持續拓展，王橋則說「暫時還沒有可公開的訊息」，但隨時歡迎在日本以外地區與大家合作。