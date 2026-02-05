威力彩9.7億元！今（5）晚8點半開獎的頭獎獎金直逼10億元，全台彩迷都在做發財夢。不過，若真的幸運中獎，專家提醒中頭獎SOP有「三不一要」：別護貝、別張揚、別急著領，而最重要的領獎第一步，絕對是拿出筆在彩券背面「簽名」，鎖定彩券所有權，接著才是搞懂扣稅實領金額與資產規劃，這才是保住財富的關鍵。
威力彩扣稅實領多少？9.7億定存利息試算
若由一人獨得，威力彩9.7億元在扣除20%所得稅及0.4%印花稅後，扣稅實領金額約為7.72億元。雖然瞬間少了近2億元讓人心疼，但剩下的金額依然是天文數字。
如果把這筆7.72億元全數存入銀行，《NOWNEWS》實際以台灣銀行最新公告的「一年期定期儲蓄存款」固定利率1.725%試算，每年的利息收入約為1331萬元；換算下來，平均每個月光是利息就能爽領約110萬元。 這筆每月百萬的被動收入，已遠超絕大多數上班族的年薪，絕對足以讓中獎者原地退休，過上財富自由的頂級生活。
威力彩中頭獎要先做什麼？
針對領獎前的保存細節，台彩與律師皆強調，彩券屬於「認券不認人」的無記名證券。因此，中獎後第一件事務必在彩券背面「中獎人簽名欄」填上姓名與身分證字號。一旦簽名，這張彩券就屬於記名證券，即便不幸遺失或被竊，他人也無法兌領，這是保障自身權益的保命符。
此外，台彩官方曾多次提醒，電腦型彩券使用的是「熱感應紙」，遇熱會整張變黑。千萬別因為想永久保存就拿去彩券護貝，高溫將導致票面資訊無法辨識，恐被視為無效彩券。建議只需簽好名，將彩券放入防水夾鏈袋，置於陰涼處保存即可。
威力彩中頭獎兌獎電話？領獎SOP為何？
確保彩券安全後，律師蘇家宏建議，已婚者的下一步應是「找律師諮詢」。因獎金屬婚後財產，若無事前規劃，未來恐面臨夫妻剩餘財產分配問題。另外，若是集資包牌的話，也更需要事前規劃。
完成法律諮詢後，才是撥打「高額兌獎專線」（0800-024-500）專線預約領獎。威力彩領獎過程極度保密，得主會被安排至銀行的貴賓室（VIP室）。據了解，現場通常只會有4個人：台彩總經理、銀行高層、理財規劃師及承辦人員。在確認身分與彩券真偽後，獎金才會撥款，確保億萬富翁的人身安全。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾，請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
資料來源：台灣銀行、台灣彩券、蘇家宏律師
