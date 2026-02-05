我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院去年三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高退休警消、海巡等人員所得替代率，不過行政院卻未編列相關預算，在野黨拒審總預算，且現在已2月，退休警消也未領到該補的退休金。民眾黨今（5）日率3百多名退休警消到高等行政法院前抗議，要求總統賴清德還錢，民眾黨主席黃國昌要求，賴清德出來面對。黃國昌表示，警消人員過去數十年來奉獻青春、出生入死，守護社會治安與人民安全，卻在制度上遭到國家辜負，民眾黨與警消站在一起，爭取的不是個人利益或尊嚴，而是中華民國的民主與法治，今年1月6日，他與警消代表召開記者會，宣布為退休警消提起團體訴訟，短時間內即有大量警消響應，至今提告人數已超過2千人，成為中華民國史上對政府提起人數最多的訴訟案件。黃國昌質疑，去年立法院三讀通過修法，僅是恢復警消應有的權益保障，賴清德卻在公布法律後選擇不編列預算，形同拒絕履行國家義務，迫使警消必須透過司法訴訟才能爭取合法權益。他痛批，民進黨政府踐踏法治、漠視警消尊嚴，民眾黨將陪伴警消走到最後，直到權益獲得落實為止。黃國昌痛批，無法想像現在的政府竟然如此獨裁惡霸，把國家應該負的義務，全部踐踏在腳底，民眾黨發起團體訴訟，就是要讓賴清德知道，中華民國法制，不是賴清德說了算，「如果連司法法制都敢踐踏，你還當什麼總統？不要忘了，現在在你身邊保護你的，就是被你踐踏尊嚴的警察同仁！」