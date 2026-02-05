前年（2024）有292名台灣旅客參加美加國際旅行社所辦的5天4夜富國島包機行程，飛到當地以後，地接旅行社卻以美加旅行社拖欠款項為由，要求每位旅客再付720元美金才能繼續行程，這件春節期間爆發的「丟包」案，導致美加負責人林大鈞挨告詐欺，台北地檢署調查，丟包案發生前，林大鈞確實經營旅遊業務但公司財務不佳，希望藉由春節包機出團富國島的營收來彌補公司虧損，他有將團費用來支付包機費、飯店費，只因為資金周轉不靈無法付清地接費用，加上林大鈞曾為團員反應菜色差，因而鬧翻地接旅行社引發丟包事件，檢察官認為林大鈞並非惡意欺騙旅客，偵辦近2年後處分不起訴。
丟包案每位旅客分別付了4萬5千元到5萬7千元團費，在2024年除夕、大年初一陸續飛抵越南富國島，到了初二深夜，負責越南地接業務的「WInnER國際旅行社」集合團員並在現場準備刷卡機，告知美加公司積欠團費，必須加收720元美金否則不繼續接待，大約有100名旅客為此當場刷卡。
丟包案曝光後，「WInnER國際旅行社」提告、交通部觀光署及台北市警局中山分局函送美加負責人林大鈞，控訴他明知無法提供旅遊服務，仍指示員工以美加公司或年代旅遊的名義登廣告招攬旅客，涉犯詐欺取財、人口販運防制法。
林大鈞到案喊冤，2021年他買下美加公司，因正值疫情有虧損200多萬，2023年稍有好轉，為了轉虧為盈才規劃2024年春節包機；他和「WInnER國際旅行社」針對付款事宜有協議簽約，但有團員告訴他富國島的餐食不好吃，他在LINE群組反映，WInnER國際旅行社的老闆和員就很不高興，接著對團員放話美加公司欠錢不付，需要加收費用。
林大鈞還說，媒體報導丟包案之後，交通部觀光署品保協會稽查美加公司並在2024年2月13日凍結帳戶，導致他周轉困難，付不出剩餘費用。
WInnER國際旅行社的員工作證，當時雖然沒收到美加公司款項，仍願意完成接待，他們認為林大鈞抱怨旅行團餐點有問題的用意是調降團費，因為林大鈞之前也用過相同手法，擔心他惡意拖欠款項，才會要求旅客付費完成剩餘行程。
檢察官約談美加公司會計、特助，發現公司的帳目一團亂，林大鈞連是否還有應收帳款都搞不清楚，但他確實有意藉由春節包機旅遊行程填補公司虧損，也付了包機、飯店住宿等費用，無法認定他從一開始就故意不去履行旅遊契約、欺騙旅客。
不起訴處分指出，美加公司財務不佳，希望藉由春節包機行程營利，屬於正常營運手法，但在本案碰到與富國島地接人員鬧翻加收團費的突發狀況，不能因此認定林大鈞有意詐欺或違反人口販運法。
