前年（2024）有參加美加國際旅行社所辦的行程，飛到當地以後，地接旅行社卻以美加旅行社拖欠款項為由，要求每位旅客，這件春節期間爆發的「丟包」案，導致美加負責人林大鈞挨告詐欺，台北地檢署調查，丟包案發生前，林大鈞確實經營旅遊業務但公司財務不佳，希望藉由春節包機出團富國島的營收來彌補公司虧損，他有將團費用來支付包機費、飯店費，只因為資金周轉不靈無法付清地接費用，加上引發丟包事件，檢察官認為丟包案每位旅客分別付了4萬5千元到5萬7千元團費，在2024年除夕、大年初一陸續飛抵越南富國島，到了初二深夜，，告知美加公司積欠團費，必須加收720元美金否則不繼續接待，大約有100名旅客為此當場刷卡。丟包案曝光後，「WInnER國際旅行社」提告、交通部觀光署及台北市警局中山分局函送美加負責人林大鈞，控訴他明知無法提供旅遊服務，仍指示員工以的名義登廣告招攬旅客，涉犯詐欺取財、人口販運防制法。林大鈞到案喊冤，2021年他買下美加公司，因正值疫情有虧損200多萬，2023年稍有好轉，為了轉虧為盈才規劃2024年春節包機；他和「WInnER國際旅行社」針對付款事宜有協議簽約，但林大鈞還說，媒體報導丟包案之後，WInnER國際旅行社的員工作證，當時雖然沒收到美加公司款項，仍願意完成接待，，擔心他惡意拖欠款項，才會要求旅客付費完成剩餘行程。檢察官約談美加公司會計、特助，發現公司的帳目一團亂，林大鈞連是否還有應收帳款都搞不清楚，但他確實有意藉由春節包機旅遊行程填補公司虧損，也付了包機、飯店住宿等費用，無法認定他從一開始就故意不去履行旅遊契約、欺騙旅客。不起訴處分指出