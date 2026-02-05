好天氣又要沒了，但大家最愛的UNIQLO 2026春夏新品要來了！官方推薦新顏色、寬鬆新輪廓四大趨勢，超帥墨鏡單品搶先看；UNIQLO：C系列明（6）日總算登台，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）日前穿著出席鹿特丹國際影展的紅色米蘭羅紋拉鍊開襟外套，成為必搶的爆紅款式，台灣買得到4款顏色價格一次整理。GU除舊布新，2月6日至2月12日，精選單品最高「現折200元」超值優惠。
UNIQLO春夏新品來了！四大趨勢推薦：新顏色、寬鬆新輪廓
UNIQLO 2026春夏系列以「新色彩・新輪廓」為主要核心，推薦四大趨勢：
運動柔彩風格（Sporty Pastel）：以柔和色調呈現休閒機能服飾，讓休閒時尚更顯輕盈百搭，也為春夏季節帶來亮點。
推薦單品：
◾️481726 可機洗米蘭羅紋針織T恤 790元
◾️484607 女裝POLO 針織衫 790元
◾️482970 柔滑棉圓領針織衫 990元
層疊色彩（Layers of Colors）：運用點綴撞色或同色調深淺，搭配出低調層次感，在日常造型中也能凸顯穿搭質感。
推薦單品：
◾️484929 牛津格紋寬版襯衫 790元
◾️482443 棉麻襯衫式外套 1490元
◾️482314 休閒寬褲 1290元
俐落短版與寬鬆輪廓（Compact & Wide）：從寬版直筒到繭型剪裁，當代中性潮流的性別界線被自然淡化，直筒廓型的寬版牛仔褲、搭配柔和色調的短版剪裁針織上衣，或是更為收斂的合身針織裙與機能褲裝，都是現今很受歡迎的風格。
推薦單品：
◾️484032 棉質混紡短版布勞森外套 1490元
◾️484247 男裝防風立領連帽外套 1990元
◾️484610 哈靈頓外套 1990元
◾️482279 直筒牛仔褲 990元
份量感與合身感（Volume & Tight）：自由切換、重新定義日常穿搭的比例與層次，都能自在有型。
推薦單品：
◾️482281 EZY 寬版直筒牛仔褲 1290元
◾️487837 垂墜感牛仔寬褲 1290元
◾️484904 牛津寬版襯衫 990元
◾️482280 繭型牛仔褲 1290元
◾️483281 特級彈性AIRism防曬連帽外套 990元
UNIQLO：C系列「爆款影后外套」台灣買得到！凱特布蘭琪搶先帶貨
UNIQLO全球品牌大使，影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）囊括奧斯卡金像獎、英國電影學院獎（BAF
TA）及金球獎得主，日前以聯合國難民署（UNHCR）親善大使的身分，出席鹿特丹國際影展時已經悄悄帶貨，被發現身上正式穿著最新C系列「米蘭羅紋拉鍊開襟外套」紅色款，已成眾人必搶的爆紅款式。
官方推薦米蘭羅紋拉鍊開襟外套多層次穿搭秘訣，當作上衣外罩西裝外套、作為連帽T恤內搭高領，甚至兩件外套疊穿都很有型。推薦現在乍暖還寒的時刻，搶先入手很實穿。
◾️爆款推薦：481731 米蘭羅紋拉鍊開襟外套（長袖）1490元
使用再生材質、採用挺度適中的米蘭羅紋織法打造，寬鬆剪裁也能呈現俐落線條，台灣買得到紅、淺褐、深棕、海軍藍4款顏色。僅限網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、西門店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店販售。如果要找特殊尺寸XS、XL、XXL的民眾，記得是網路獨家才有。
UNIQLO：C系列超帥墨鏡、鞋包配件必搶 2/6台灣開賣
UNIQLO：C系列2月6日台灣開賣，由品牌創意總監、英國知名時裝設計師Clare Waight Keller操刀的特別系列，充滿細節的剪裁與設計、搭配高品質的舒適材質，是不少鐵粉每季必收的時髦百搭單品。
本季最搶眼亮點莫過於搶眼配件，首度推出「設計款太陽眼鏡」，採用UV400規格鏡片，可有效阻隔99%紫外線，時髦造型戴上去超帥；還有拼接休閒鞋、與抽繩肩背包預料都會很搶手。
推薦單品：
◾️482453 府綢寬版襯衫（長袖）1290元
◾️483036 女裝西裝外套 2990元
◾️482979 女裝寬版針織T恤 790元
◾️483065 棉質澎袖洋裝 1290元
◾️484875 男女適穿繭型褲 1290元
◾️483042 男女適穿棉質寬褲 990元
◾️485557／485008太陽眼鏡 790元
◾️483050 男女適用抽繩肩背包 790元
◾️484330 拼接休閒鞋 1490元
另外，GU迎接農曆新年「除舊布新」，2月6日至2月12日，推出精選單品最高「現折200元」超值優惠，年前變天划算幫衣櫃換季。推薦BARREL LEG 錐形牛仔褲、蛋糕荷葉裙、蝙蝠袖襯衫、Lily yarn 圓領針織上衣等12款春季單品。
GU最新聯名插畫家「Caro
l Meat卡肉老ㄙ」，打造2款新春限定贈禮，活動期間，不限金額消費並追蹤GU官方Instagram「免費送GU馬年紅包春聯組」；單筆滿1000元以網路商店下單並選擇門市取貨「再贈送GU衣纖木手機座」。
資料來源：UNIQLO、GU
GU最新聯名插畫家「Caro