威力彩已連續28期摃龜，今（5）日晚間將再度開獎，頭獎上看9.7億元，大家都想一夕致富成為近10億富翁，就連接待過491位億元頭獎得主的台彩董事長黃志宜也加碼投注。他透露，自己買大樂透及今彩539中了700元，馬上再加碼100元，用800元「第二區包牌」方式投注，也期待能夠中獎，他甚至還開玩笑說，若中了頭獎，要趁總經理謝志宜休假時預約領獎，不讓他知道。由於中了億元以上大樂透及威力彩頭獎，領獎必須先致電台彩，待驗證通過後，就可預約領獎時間，並由台彩董事長及總經理親自接待。也因此，曾擔任台彩總經理超過10年的黃志宜，從2007年8月至今（2026）年1月底，共接待491位億元得主，協助他們完成兌領中獎彩金。至今接待過的億元頭獎主近500位，也有「百億黃金右手」的稱號。如今威力彩頭獎上看9.7億元，他呼籲大家走過路過不要錯過。黃志宜為什麼這麼說呢？他表示，曾接待過28.7億威力彩中獎人，當時頭獎開在台北市士林區，中獎人是跟先生一起去逛街，本來中獎人沒要買彩券，是先生買了威力彩後，轉頭問太太要不要順便買1張，後來中獎人才買，結果這一張順便買中了威力彩頭獎28.7億元。此外，他回憶也曾接待過一位億元大樂透頭獎得主，還是第一次買就中頭獎，同樣也是本來沒打算買，因跟姐姐回娘家，載姐姐去買彩券，姐姐問「你都來也買一張吧？來都來了」後來中獎人才買了，結果就中了大樂透頭獎。黃志宜表示，真的大家走過路過不要錯過。他還透露，自己在周一晚上8點當時威力彩停止投注之後，馬上買了下一期（今晚開獎的威力彩），因為之前買了大樂透及今彩539中了700元，自己再貼100元，跟彩券行老闆說：「要第二區包牌」，第一區就電腦選號。如今，看到上期威力彩貳獎也有4人中獎，他更期待自己也可以中獎，甚至還開玩笑表示，若中頭獎，要趁總經理休假時再去領獎，不要讓他知道。