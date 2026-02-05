《俠盜獵車手 6》（GTA6）在歷經上市日期不斷延後、開發內容不停被外流後，近日 Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 在最新財報會議中確認，《GTA6》會維持計畫在2026年11月19日發售，玩家們苦苦等待續作的13年將畫上句點，《GTA6》也將於今年夏天展開宣傳，並強調實體光碟版、數位版都會推出。
《GTA6》已經延期2次 官方終於確定發售日期
《GTA6》此前共釋出兩支官方預告片，分別在2023年12月和2025年5月公開，發售日期也從預定的2025年延期至2026年5月，再延後至2026年11月19日；最新一季財報中，Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 才強調「並沒有延期規劃，實體版與數位版將同步發售。」
《GTA6》宣傳今夏展開 實體光碟版、數位版同步發行
Zelnick 也提到「我們在2026年度的執行表現極為出色，隨著邁向2027會計年度，將會是 Take-Two 和整個娛樂產業都極具突破性的一年，關鍵就是 Rockstar 領軍開發，在11月19日推出的《GTA6》，上市行銷動作，也將於今年夏天陸續展開。」
Zelnick 一番言論除了要給足投資人信心，也是向玩家喊話，《GTA6》遊戲內的相關資訊將一一公諸於世。此外，日前發行圈爆料人士 Graczdari 直言，為了避免《GTA6》劇情、實機畫面在上市前外流，Take-Two 可能推出「數位版先行版」，對此 Take-Two 也澄清「實體光碟版」會同步推出。
在確認《GTA6》會在2026年11月29日上市發售之餘，Take-Two 也宣布《GTA5》在全球累計銷量正式突破2.25億套，再刷系列新高紀錄。《GTA 6》發售將先以 PlayStation 5 與 Xbox Series X／S 等家用主機平台為主，PC 版本的推出時間尚未確認。
