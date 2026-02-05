牛奶是許多民眾早餐、補充鈣質的首選，但走進超市，架上除了需冷藏的鮮乳，還有放在室溫下的保久乳，和需要另外沖泡的奶粉，這三種牛奶營養價值都相同嗎？程涵宇營養師表示：其實營養成分其實差異不大！國健署指出，差在包裝及殺菌的方式不同，以及產生保存期限的差異，都是補充鈣質與蛋白質的良好來源。
保久乳沒加防腐劑 關鍵在「殺菌」
許多人誤以為保久乳能存放半年以上是因為添加了防腐劑，營養師程涵宇強調「不是的」。國健署與營養師均指出，鮮乳與保久乳的原料同樣都是「生乳」，兩者最大的差別在於「包裝」及「殺菌方式」不同。
鮮乳通常採用「高溫短時間」或「超高溫短時間」殺菌，雖然能殺死潛在病原菌，但無法達到完全無菌狀態，因此保存期限較短，大多約1至2週，且必須全程冷藏以免變質。
反觀保久乳，是將生乳經由攝氏130度以上的高溫瞬間滅菌，或是玻璃瓶裝後進行二次滅菌，並採用無菌充填包裝。該製程幾乎殺死所有微生物及其孢子，因此只要包裝未破損，在室溫下即可保存長達半年以上，完全不需要添加防腐劑。
鮮乳VS保久乳營養價值大PK
既然製程不同，營養素有差嗎？許多民眾認為經過高溫滅菌的保久乳「比較沒營養」。對此，國健署解釋，高溫殺菌確實會破壞少許對熱敏感的營養素，如維生素C、維生素B2。然而，牛奶中最重要的蛋白質、脂肪、乳糖以及鈣質，在保久乳中都能保留下來。
簡單來說，若是以補充鈣質與蛋白質為目標，保久乳與鮮乳的營養價值其實差異不大，都是良好的來源。不過在口感與風味上，鮮乳通常較受歡迎。保久乳因經過超高溫處理，可能會產生焦糖化作用，導致顏色較深，且蛋白質變性會釋放短鏈脂肪酸，喝起來風味與鮮乳截然不同。
奶粉、調味乳怎麼選
除了牛奶，市面上常見的乳製品還有奶粉與調味乳。營養師程涵宇分析，奶粉是生乳乾燥後的粉末，保存期限可達2至3年，且許多產品會額外添加鐵、維生素D等營養強化，經濟又實惠。調味乳則是添加了糖或風味原料，雖然適合運動後補充能量，但需注意含乳量與糖分。
資料來源：程涵宇營養師、國健署
