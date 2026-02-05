我是廣告 請繼續往下閱讀

寶佳連八年奪冠 桃園為推案核心

▲2025 年北台灣住宅推案十大建商排行榜。寶佳以 983 億元案量連莊榜首，元利與愛山林緊隨其後。本表統計排除商辦與廠辦，真實反映住宅市場脈動。（圖／住展雜誌提供）

元利一案定江山 豪宅品牌實力強

三重林口百億案 拉抬愛山林與新潤

▲愛山林（2540）主攻新北市三重區與板橋區，指標建案為三重「市政帝寶」與「市政帝景」，兩者皆為百億元規模 。（圖／記者徐銘穗攝）

精選大案吸引買盤 黑馬建商後勢看漲

住展雜誌今（5）日公布 2025 十大建商 排名，北台灣住宅推案量共計達 3510.3 億元 。雖然受高房價影響，總量較 2024 年減少約 26.1% ，但仍優於 2023 年的表現 。寶佳集團持續穩坐龍頭寶座，而 元利、馥華、湯泉 等建商則展現驚人實力，僅憑藉單一指標型 百億大案便強勢擠進榜單，顯見市場正寶佳集團 於 2025 年以 983 億元的總推案量，連續第八年蟬聯北台灣榜首 。儘管案量與案數（33案）較前年有所修正，但其領先地位依然難以撼動 。去年其最大亮點為。整體而言，寶佳的北台灣房市推案版圖，但在台北市市場則相對沉寂 。本次排名第二的 元利建設，再度上演「一案定江山」的神話 。。該系列產品在房市低氣壓中銷況逆勢恆溫，不僅讓元利穩居亞軍，更證明了指標性大案在避險情緒下的強大吸力 。第三與第四名分別由 愛山林（350 億元）與 新潤（342.3 億元）奪下 。主攻新北市三重區與板橋區，指標建案為三重「市政帝寶」與「市政帝景」，兩者皆為百億元規模 。表現同樣不俗，林口的「新潤世界都心」與桃園大有地區的「安曼莊園」案量皆達百億，銷況佳績成為進步主因 。位居中後段的建商如茂德、漢皇與麗寶，推案量落在 200 多億元，其中不乏位於新莊副都心與永和都更區的重量級作品 。值得注意的是，住展雜誌 企研室總監陳炳辰指出，由於大環境局勢不明，推大案以創造話題並降低風險 。展望未來，遠雄、皇翔、長耀等熟面孔建商已在北投、永和、林口等區布局，有望在接下來的市場中成為新的「黑馬」 。