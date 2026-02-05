國泰航空表示，即日起至2026年2月23日推出「官網獨享新春紅包」優惠，國泰航空的國泰會員登入官網就可領取限量優惠碼，於每日上午10:00 準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享588元折扣。台灣虎航則是歡慶3月30日將開航台中飛沖繩新航線，即日起針對台北、台中、台南、高雄直飛沖繩四航線推出優惠價，單程未稅價1599元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰航空補充說明，本次新春紅包優惠為官網限定、每日限量釋出，數量有限，先到先得。其中，優惠編號「26LNY288」適用台北及高雄往返香港航線，每張機票可折抵288，每日限首 60 張優惠編號「26LNY588」則適用台北往返日本熱門航點東京、大阪及名古屋，每張機票可折抵588元，同樣每日限首60張。所有優惠皆適用於經濟艙來回行程，訂票期間為即日起至2026 年 2 月 23 日，適用出發期間為 2026 年 2 月 19 日至 6 月 30 日。

▲國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，用折扣碼於官網買機票最高可現省588元。（圖／國泰航空提供 www.cathaypacific.com/cx/zh_TW.html）
▲國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，用折扣碼於官網買機票最高可現省588元。（圖／國泰航空提供 www.cathaypacific.com/cx/zh_TW.html）
虎航直飛沖繩四航線推優惠 單程未稅1599元起

台灣虎航則公布，將於3月30日新開台中飛沖繩航線，因此即日起推出台北、台中、台南、高雄直飛沖繩的機票促銷優惠，單程未稅價1599元起。優惠僅限即日起至明（6）日23:59止，可預訂適用出發日期為3月30日至10月24日。

資訊來源：國泰航空台灣虎航

▲台灣虎航針對國內四城市飛往沖繩的直飛航線，推出單程未稅價1599元起之優惠。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣虎航針對國內四城市飛往沖繩的直飛航線，推出單程未稅價1599元起之優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

相關新聞

樂桃航空機票促銷今起開搶！日本1580元起　5航線、訂位方式整理

紐西蘭航空下週罷工兩天　奧克蘭台北航班取消影響230人受影響

星宇航空促銷來了！精選88折　日本7609元起「東京1萬2千元快搶」

台南月津港燈節、新營波光節2/7登場！ 燈區、開幕活動、交通一覽