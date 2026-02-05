國泰航空表示，即日起至2026年2月23日推出「官網獨享新春紅包」優惠，國泰航空的國泰會員登入官網就可領取限量優惠碼，於每日上午10:00 準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享588元折扣。台灣虎航則是歡慶3月30日將開航台中飛沖繩新航線，即日起針對台北、台中、台南、高雄直飛沖繩四航線推出優惠價，單程未稅價1599元起。
國泰航空補充說明，本次新春紅包優惠為官網限定、每日限量釋出，數量有限，先到先得。其中，優惠編號「26LNY288」適用台北及高雄往返香港航線，每張機票可折抵288，每日限首 60 張；優惠編號「26LNY588」則適用台北往返日本熱門航點東京、大阪及名古屋，每張機票可折抵588元，同樣每日限首60張。所有優惠皆適用於經濟艙來回行程，訂票期間為即日起至2026 年 2 月 23 日，適用出發期間為 2026 年 2 月 19 日至 6 月 30 日。
虎航直飛沖繩四航線推優惠 單程未稅1599元起
台灣虎航則公布，將於3月30日新開台中飛沖繩航線，因此即日起推出台北、台中、台南、高雄直飛沖繩的機票促銷優惠，單程未稅價1599元起。優惠僅限即日起至明（6）日23:59止，可預訂適用出發日期為3月30日至10月24日。
資訊來源：國泰航空、台灣虎航
