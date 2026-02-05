我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩今（5）日晚間將再度開獎，頭獎上看9.7億元，台灣彩券公司董事長黃志宜也呼籲，大家走過路過不要錯過，因為過去有位28.7億元威力彩得主，差點就跟頭獎擦身而過，中獎人跟先生到台北市士林夜市逛街，本來沒要買彩券，先生買了之後，轉頭問她要不要順便買1張，結果就是太太買的這張中了28.7億威力彩。由於中了億元以上頭獎，都是由台彩董事長及總經理親自接待，曾擔任過台彩總經理超過10年的現任台彩董事長黃志宜，已接見過491位億元頭獎得主，甚至有的都變成好友，有時出差順路就會到中獎人家裡坐坐。也因為見面都會跟中獎人握手，黃志宜更有「百億黃金右手」稱號，中獎人買新房入厝也會想到他，特別邀請黃志宜到新家作客，還安排客廳財位給他坐，希望他能幫新家添財氣由於今日晚間開獎的威力彩頭獎上看9.7億，若1注獨得，將是第5屆以來第3高頭獎彩金。黃志宜不僅自己中獎後再加碼採800元「二區包牌」方式投注，他更呼籲大家走過路過不要錯過，因為他在曾接待過28.7億元威力彩頭獎得主，一對夫婦，太太是家管，先生在民營企業上班，家住新北市，一起到士林夜市逛街，先生電選買了2注威力彩，本來太太沒要買。後來，先生轉頭問太太要不要順便買1注，比看看誰較有福氣，結果太太就花100元買了1注，結果就是這注中了頭獎28.7億元，而兩人在得知中獎後，還失眠了很久，直到領完獎才鬆了一口氣。不僅有威力彩頭獎得主差點錯失中獎機會，黃志宜回憶也曾接待過一位億元大樂透頭獎得主，還是第一次買就中頭獎，同樣也是本來沒打算買，跟姐姐回娘家後，騎機車載姐姐去買彩券，姐姐問「你都來了也買一張吧？來都來了」後來中獎人才買了，結果就中了大樂透頭獎。因此，黃志宜呼籲，真的大家走過路過不要錯過。他也透露，自己在周一晚上8點當期威力彩停止投注之後，馬上買了下一期（今晚開獎的威力彩），因為之前買了大樂透及今彩539中了700元，就自己再貼100元，跟彩券行老闆說「要第二區包牌」，第一區就電腦選號，尤其看到上期貳獎也有4人中獎，他也很期待自己可以中獎，甚至開玩笑表示，若中頭獎，要趁總經理休假時再去領獎，不要讓他知道。