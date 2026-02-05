我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易截止日的最後時刻充滿了瘋狂與震撼。市場上最大的一條魚，密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），卻始終沒有動靜，邁阿密熱火一直是安戴托昆波最積極的追求者之一，但根據《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）的最新報導，熱火已經正式出局。消息人士透露，公鹿管理層已明確告知熱火，他們對於與邁阿密進行交易「完全沒有興趣」。據悉，熱火提出的交易包裹核心是射手希洛（Tyler Herro）。然而，公鹿對於這位昔日的最佳第六人嗤之以鼻，認為他根本無法改變球隊戰力，甚至傳出公鹿完全不打算在希洛現有合約結束後與其續約。席格在節目中直言：「熱火現在只能尋求其他補強管道了，因為他們已被告知，在這次關於安戴托昆波的爭奪戰中，他們已經沒有機會。」希洛目前正處於4年1.3億美元合約的第3年，但他本季的表現卻令人失望。場均數據全面下滑至21.9分、4.7籃板與2.7助攻，皆低於過去兩年的全明星水準。更糟糕的是他的健康狀況，本季至今他僅出賽11場。希洛季初因腳傷缺席了前兩個月，復出後又接連遭遇腳趾與肋骨傷勢，打打停停的狀態讓他的交易價值跌至谷底。對於正尋求優質回報的公鹿來說，接手一位身價高昂且充滿傷病隱憂的後衛，顯然不符合球隊利益。隨著交易大限逼近，在拒絕了熱火等隊的報價後，公鹿將安戴托昆波留至球季結束的可能性正越來越高。