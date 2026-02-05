我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕向梨山衛生所主任巴睿‧卡納‧喀勒芳安鞠躬表達感謝。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.05）

▲全國最高海拔的梨山衛生所，去年完成整建。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.05）

▲盧秀燕到梨山衛生所發送小紅包。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.05）

梨山衛生所是全台海拔最高衛生所，距離最近的醫院車程至少要3小時，有一群醫事人員長期在海拔2000公尺的偏鄉為民眾提供服務，台中市長盧秀燕今（5）日到梨山衛生所慰勞，稱讚他們是地區居民的燈塔、活菩薩和天使，並當場鞠躬感謝。盧秀燕指出，梨山衛生所是大梨山地區唯一的醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務，921地震後，中橫公路管制至今，在聯外道路受限的挑戰下，梨山衛生所肩負當地居民及往來遊客緊急醫療、衛生保健的重責大任，醫護人員平日都須住在衛生所，久久才能下山一次。梨山衛生所醫生巴睿‧卡納‧喀勒芳安透露，梨山很多泰雅族朋友，看待生命的方式與平地人不同，比較會忍耐，就診時往往病情已很嚴重，他曾遇過一個案例，是在果園工作時摔傷骨折，卻遲不就醫，因為相信「骨頭自己會長好」。由於梨山不管往宜蘭還是台中，到最近醫院的車程都要3小時，許多病患乾脆不復健，導致難以根治，自從2019年市府在此設置復健站，讓專業復健服務留在梨山，，落實「在地醫療、在地安養」，至今已經服務高達1萬7541人次。巴睿‧卡納‧喀勒芳安也是原住民子弟，他表示在梨山服務，每個病患都像自己的父母、兄弟姊妹，能守護他們的健康，他覺得很有意義。盧秀燕笑說，生病的人坐3個小時下山、再坐3小時回家，「骨頭都要散了」，復健效果也歸零，因此市府在此建置全國最高的復健站。但市府能做的只是編經費、給資源，這群人絕大部分都不是當地居民，卻在山上以救人為己志，她要深深一鞠躬表達自己的感謝。