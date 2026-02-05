我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎（Detroit Tigers）在週三完成今年自由市場的一項重大補強。根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，老虎隊已與大聯盟最具穩定性且耐投的先發投手之一瓦德茲（Framber Valdez）達成協議，簽下一份為期3年、總價值1.15億美元（約合新台幣36.4億元）的巨額合約。這份合約不僅讓瓦德茲與昔日太空人時期的恩師、現任老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）重聚，更以3830萬美元的平均年薪，創下大聯盟史上左投的最高紀錄。這份合約包含了延期支付條款，並賦予瓦德茲在第二年（2027年球季）結束後跳出合約的權利。在大聯盟歷史上，僅有大谷翔平（Shohei Ohtani）、薛澤（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）與惠勒（Zack Wheeler）等少數頂尖投手的年薪高於此數字。瓦德茲作為今年「雅虎體育」自由市場前十名中最後一位落腳的球員，雖然合約年限較預期短，但高年薪與跳出權讓他有機會在2027年重返市場。隨著瓦德茲的加盟，老虎隊的先發輪值已躍升為美國聯盟最令人生畏的組合之一。球隊計畫將瓦德茲與現任王牌、兩屆賽揚獎得主史庫博（Tarik Skubal）搭檔，後方還有弗萊賀提（Jack Flaherty）、邁茲（Casey Mize）與歐森（Reese Olson）等強投支援。瓦德茲的穩定表現（自2020年起）：防禦率（ERA）： 連續六年維持在2.82至3.66之間。吃局數能力： 自2020年以來累計投球973局，排名全聯盟第五。2025年數據： 192局投球、3.66防禦率、1.24WHIP、187次三振。瓦德茲並非典型的奪三振型投手，他主要依賴沈重的伸進球（Sinker）誘使打者擊出滾地球，並以大幅度的曲球作為三振武器。儘管他在2025年下半季表現一度低迷（防禦率達5.20），但其職業生涯長期的穩定性與2022年世界大賽（防禦率1.44）的實戰經驗，仍讓他在市場上極具競爭力。老虎隊此舉也被視為因應斯庫博薪資仲裁案的戰略佈局。斯庫博目前尋求仲裁紀錄新高的3200萬美元年薪，而球隊希望僅支付1900萬美元。無論如何，這筆補強顯示了老虎隊在2026年球季爭冠的強烈野心。