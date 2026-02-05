我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠在今（5）日趕在交易截止日前發動重磅交易，將明星長人AD戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師，換回大量資產與選秀籤。這筆交易不僅正式宣告了獨行俠「後唐西奇時代」的豪賭徹底失敗，前總管哈里森（Nico Harrison）一年前那句自信滿滿的「時間會證明我是對的」，如今被翻出來遭到球迷與媒體瘋狂嘲諷，成為最大的笑話。就在去年的交易截止日前，時任獨行俠總管的哈里森做出了震驚全聯盟的決定：將球隊基石、年僅26歲的「金童」唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人，換來戴維斯。當時哈里森面對排山倒海的質疑，堅稱唐西奇體能狀態不佳，並信誓旦旦地留下名言：「時間會證明我是對的。」時間確實給出了答案，但結果卻是殘酷的。隨著戴維斯被送往巫師，這意味著獨行俠正式承認這筆操作是隊史最大錯誤。美媒《ClutchPoints》記者米斯特雷塔（Joey Mistretta）在社群媒體上狠酸：「哈里森大約在一年前說過那句話，現在時間已經說話了：他大錯特錯。」現年32歲的戴維斯來到達拉斯後，不僅未能成為球隊基石，反而再度陷入傷病魔咒。他在獨行俠僅僅出賽29場，場均繳出20.2分、10.8籃板、3.3助攻與1.8阻攻。目前他更因手部傷勢預計缺席數月，讓獨行俠管理層決定在截止日前「停損」。在這筆與巫師的交易中，獨行俠送出戴維斯、羅素（D'Angelo Russell）、哈迪（Jaden Hardy）與艾克森（Dante Exum），換回了米德爾頓（Khris Middleton）、巴格利（Marvin Bagley III）、強森（AJ Johnson）、布蘭罕（Malaki Branham）以及多達5枚未來的選秀籤。事實上，這場災難的主導者哈里森早在去年11月就因戰績不佳與球迷怒火遭解雇。而在完成這筆清理門戶的交易後，當初批准唐西奇交易案的獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）也罕見地公開向球迷致歉，強調球隊必須「讓勝利的籃球重返達拉斯」，試圖平息這場因錯誤決策引發的風暴。