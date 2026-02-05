我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院第五會期已於3日報到，民眾黨6名新科立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，備受外界關注放棄國籍議題，她則自稱去年已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，李貞秀也因此成為台灣憲政史上首位中配出身的立法委員，掀起熱議。對此，前立委林濁水直言，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序。李貞秀在立法院宣示就職當天，情急之下說成了：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」引發輿論譁然；此外，她受訪時還秀出機票，自稱去年已赴出生地衡南縣公安局出入境辦事處，申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，不過自己沒有放棄，又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理。李貞秀更不客氣反嗆，不然把文件轉給內政部，請內政部去放棄看看。林濁水表示，𨯿於陸委會主委邱垂正也承認，中配放棄中華人民共和國國籍有困難；又鑑於富察身陷中國牢房的不幸經驗；如今既然李貞秀「努力」出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理，明確𠄘認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍。「民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓她公開宣誓放棄中國國籍，並宣誓唯一效忠我國？」林濁水指出，若藍白抵制修法不只直在民進黨曲在藍白，且曝露藍白和台灣主流民意嚴峻對立的窘境，而難以再轉移焦點並藉題發揮，這樣才是堂堂正正大方之道。