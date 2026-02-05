我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴正民（如圖）在節目中聊到和華莎表演當下心情。（圖／충주시 YouTube）

韓國電影界盛事《青龍獎》過去曾誕生無數名場面，去年演員朴正民在台下深情看著歌手華莎表演〈Good Goodbye〉的畫面，在網路上瘋狂流傳，還被網友稱為「年度最好嗑CP」、「朴正民眼睛裡都是愛」，日前男方這段名場面的真相，表示自己會那麼認真看，是因為當下「太好奇華莎沒有穿鞋子」，甚至也沒擔心對方會不會冷，一連串超直男發言笑瘋許多網友。朴正民日前登上忠州市官方YouTube頻道，接受訪談時被問到是否知道自己成為全網焦點，朴正民回應：「我當下根本不知道鏡頭在拍我。」他解釋，當下完全沒有情緒，只是單純被華莎的表演吸引，「我當下注意到『啊，原來是赤腳啊』，因為覺得很新奇才一直看，真的沒有其他意思。」主持人也進一步追問朴正民，是否曾擔心華莎赤腳表演會著涼，他馬上否認、著急地說：「不不不，完全沒有那樣想！」讓現場笑聲不斷。朴正民也展現一貫的幽默風格，被問到是否羨慕華莎表演爆紅後帶來的音源收入，或對方是否有想要請客的意思，他竟一臉正經地回應：「其實華莎很怕我。」隨後立刻補一句：「她應該故意躲我吧，因為請客要花大錢買肉啊！」無厘頭發言再度讓全場爆笑。回顧去年《青龍獎》，表演嘉賓邀來MAMAMOO成員華莎，她身穿優雅白色禮服登場，赤腳演唱歌曲〈Good Goodbye〉，她邊唱邊走下舞台，和朴正民對視，當兩人距離越來越近時，氣氛瞬間升溫，曖昧的表情讓全網看了都快戀愛。想不到朴正民親自還原當下心境後，居然從浪漫情侶對視，變成「我只在乎她沒穿鞋」的搞笑想法上，讓許多粉絲笑瘋「果然嗑CP就是一切靠造謠。」