許多透天厝屋主以為只要將戶籍遷入，就能整棟享有自住優惠稅率，但在「房屋稅 2.0」新制上路後，這種觀念可能讓你荷包大失血！新竹市稅務局近日揭露一起稽查案例，一名屋主雖然全家遷入戶籍，卻因房屋「分層使用」狀況不符，遭稅務局精準「切割」課稅，僅剩部分樓層享有優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戶籍遷入非「無敵星星」 稅務局祭出分層切割術
在新竹擁有一棟四層樓透天厝的簡姓屋主，本以為名下房產只要有成員落戶，就能領取自住優惠稅率。然而，稅務局派員現場實地核查後發現，該物件一樓租給飲料店營運，二樓則長期空置（養蚊子），僅有三、四樓作為實際居住使用

稅務局最終判定：該棟透天厝必須「分層課稅」。一樓按營業用稅率課徵，二樓空置部分因不符合「實際居住」要件，無法適用自住優惠，最終僅有三、四樓成功保住 1.2% 的低稅率。

▲房屋稅條例修正後，非自住之住家用房屋稅率為2.0%~4.8%，自住房屋稅率維持為1.2%，增訂現值一定金額以下全國單一自住稅率由1.2%調降為1%。兩者差距4倍之多。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲房屋稅條例修正後，非自住之住家用房屋稅率為2.0%~4.8%，自住房屋稅率維持為1.2%，增訂現值一定金額以下全國單一自住稅率由1.2%調降為1%。兩者差距4倍之多。（示意圖／記者徐銘穗攝）
房屋稅 2.0 趨嚴：自住認定「四條件」缺一不可
中華民國租賃住宅房東服務總會提醒，在現行法規下，想要申請 1.2% 以下的自住優惠稅率，不再是「有遷戶籍」就萬事大吉。屋主必須同時滿足以下四項嚴格條件：

    1.   無出租、無營業： 房屋必須純粹供住宅使用。
    2.    實際居住事實： 本人、配偶或直系親屬須有居住事實。
    3.    辦竣戶籍登記： 戶籍必須完成遷入。
    4.    戶數限制： 全國本人、配偶及未成年子女合計不超過 3 戶。

稅務專家指出： 「很多屋主忽略了『實際居住』這項指標。政府現在稽查手段科技化且精準，若是空置房產或商業使用，稅務局會直接拆分計算，稅金差距可達數倍。」

▲想要申請 1.2% 以下的自住優惠稅率，要滿足「無出租、無營業」、「實際居住事實」、「辦竣戶籍登記」及「戶數限制」等4條件。（示意圖／由 AI 生成）
▲想要申請 1.2% 以下的自住優惠稅率，要滿足「無出租、無營業」、「實際居住事實」、「辦竣戶籍登記」及「戶數限制」等4條件。（示意圖／由 AI 生成）
3月23日最後期限！沒申請視同放棄
隨著稅務徵收期接近，稅務局強調「3月23日」是關鍵的申請截止日。若符合自住條件但尚未申請的屋主，務必在期限內完成手續，否則將被視同放棄權益，只能眼睜睜看著稅單膨脹。

房東總會呼籲，透天厝屋主應重新檢視家中每一層樓的使用現況，特別是針對「空置樓層」或「混合使用」的部分，應及早進行稅務規劃或實際遷入居住，別讓辛苦錢因為一時的疏忽，成了國庫的額外進帳。

資料來源：中華民國租賃住宅房東服務總會

相關新聞

國稅局查稅新目標？租約多寫「1行字」中招　房東印花稅恐罰15倍

國稅局查稅新招！200萬裝潢抵房地合一稅　少「這張」恐補稅加罰

張文逃兵通緝還租屋！房東必學一招秒查通緝犯：警察教的、很簡單

他請水電弄爆馬桶！屎尿滿地、水淹隔壁　房東反感謝：終於睡好覺