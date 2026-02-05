許多透天厝屋主以為只要將戶籍遷入，就能整棟享有自住優惠稅率，但在「房屋稅 2.0」新制上路後，這種觀念可能讓你荷包大失血！新竹市稅務局近日揭露一起稽查案例，一名屋主雖然全家遷入戶籍，卻因房屋「分層使用」狀況不符，遭稅務局精準「切割」課稅，僅剩部分樓層享有優惠。
戶籍遷入非「無敵星星」 稅務局祭出分層切割術
在新竹擁有一棟四層樓透天厝的簡姓屋主，本以為名下房產只要有成員落戶，就能領取自住優惠稅率。然而，稅務局派員現場實地核查後發現，該物件一樓租給飲料店營運，二樓則長期空置（養蚊子），僅有三、四樓作為實際居住使用。
稅務局最終判定：該棟透天厝必須「分層課稅」。一樓按營業用稅率課徵，二樓空置部分因不符合「實際居住」要件，無法適用自住優惠，最終僅有三、四樓成功保住 1.2% 的低稅率。
房屋稅 2.0 趨嚴：自住認定「四條件」缺一不可
中華民國租賃住宅房東服務總會提醒，在現行法規下，想要申請 1.2% 以下的自住優惠稅率，不再是「有遷戶籍」就萬事大吉。屋主必須同時滿足以下四項嚴格條件：
1. 無出租、無營業： 房屋必須純粹供住宅使用。
2. 實際居住事實： 本人、配偶或直系親屬須有居住事實。
3. 辦竣戶籍登記： 戶籍必須完成遷入。
4. 戶數限制： 全國本人、配偶及未成年子女合計不超過 3 戶。
稅務專家指出： 「很多屋主忽略了『實際居住』這項指標。政府現在稽查手段科技化且精準，若是空置房產或商業使用，稅務局會直接拆分計算，稅金差距可達數倍。」
3月23日最後期限！沒申請視同放棄
隨著稅務徵收期接近，稅務局強調「3月23日」是關鍵的申請截止日。若符合自住條件但尚未申請的屋主，務必在期限內完成手續，否則將被視同放棄權益，只能眼睜睜看著稅單膨脹。
房東總會呼籲，透天厝屋主應重新檢視家中每一層樓的使用現況，特別是針對「空置樓層」或「混合使用」的部分，應及早進行稅務規劃或實際遷入居住，別讓辛苦錢因為一時的疏忽，成了國庫的額外進帳。
資料來源：中華民國租賃住宅房東服務總會
