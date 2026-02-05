我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委李貞秀因具備中國籍配偶身分，內政部認定未放棄中國國籍，即使在大法官監誓下宣誓就職，內政部長劉世芳仍說，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，未來內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。李貞秀今（5）日對此回應，呼籲劉世芳不要再用政黨鬥爭角度來思考。李貞秀表示，她多年來在台灣依法生活、工作納稅、養育子女，早已在台灣落地生根，期盼制度修正與法規檢討能以公平與法治為原則，而非因人設事、貼標籤式對待新住民。她指出，長期在台生活的新住民追求的是平等而非特權，堅持的是法治而非歧視。劉世芳揚言拒絕提供資料給李貞秀，李貞秀也質疑，這是差別待遇，呼籲內政部不應將攸關民生的政策資訊一概以機密拒絕，應以全民福祉為優先，而非陷入政黨對立。對於民進黨立委王世堅的聲援，李貞秀表示，敬重他敢說真話也誠摯表達感謝。但對於其他民進黨立委質疑她的資格，她也再次強調，她是經中選會資格審核、立法院認定，並在大法官見證下依法宣誓就職，相關程序皆符合法定要件。她表示，尊重公務人員依法行政，但也憂心部分執政黨人士任意曲解法律、干預行政中立，反而傷害國家制度。李貞秀呼籲賴政府回歸民生、停止意識形態對立，並表示自己已正式投入立委工作，將專注履行職責、服務台灣人民，唯一效忠中華民國。