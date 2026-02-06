我是廣告 請繼續往下閱讀

發生車禍第一動作要做什麼？

▲發生車禍時，即便沒有人員傷亡或車損，第一時間也要記得先報警處理。圖為資料照。（示意圖／南投縣警局提供，2026.01.21）

撞賓士有紅利？律師揭露隱藏「程序利益」

法拉利維修太驚人！九成勝訴也要倒賠錢

▲去年平安夜晚間，台南一名11歲男童騎YouBike左轉時與一輛法拉利發生擦撞，跑車車頭刮花，維修費可能相當可觀。（圖／翻攝畫面）

超跑多為租賃！投保超額責任險才是王道

同樣是發生事故，被 Honda 撞到與被法拉利（Ferrari）撞到，下場竟然天差地遠？許多騎士幻想被超跑撞到能「財富自由」，但蘇家宏律師警告，這可能是噩夢的開始！在法律的車禍賠償比例計算下，當對手是天價超跑時，、情節較重，但你還是可能面臨「」的殘酷現實。蘇家宏律師分享，若騎機車不幸與 Honda 等一般車輛碰撞，首要任務是報警並取得「報案三連單」。，這是判斷誰該負責的關鍵依據。若確認自己完全無責，便可依法申請調解，進行後續索賠行動。至於撞到賓士等名車是否能要到更多錢？蘇律師分析，名車車主通常更在乎時間成本。對於 20 萬元的賠償金，，這讓受害者能省去漫長的法律訴訟，意外獲得更佳的程序利益，讓賠償金能比撞到一般車輛更快入袋。最恐怖的情境是撞到法拉利賠償問題。律師試算解釋：假設法拉利零件費高達 200 萬，即便。此時你即便受傷求償 20 萬，扣除責任比例後僅剩 18 萬，結算下來你反而要倒賠法拉利車主 2 萬元。蘇家宏律師最後提醒，路面上許多法拉利其實是「」，求償過程更為複雜。他呼籲民眾除了注意交通安全，平時，否則在面對超跑的天價維修費時，法律上的責任比例恐讓你從「受害者」瞬間變成「天價債務人」。