同樣是發生事故，被 Honda 撞到與被法拉利（Ferrari）撞到，下場竟然天差地遠？許多騎士幻想被超跑撞到能「財富自由」，但蘇家宏律師警告，這可能是噩夢的開始！在法律的車禍賠償比例計算下，當對手是天價超跑時，即便有 9 成的錯誤歸屬於對方、情節較重，但你還是可能面臨「受傷還要倒貼」的殘酷現實。
發生車禍第一動作要做什麼？
蘇家宏律師分享，若騎機車不幸與 Honda 等一般車輛碰撞，首要任務是報警並取得「報案三連單」。警察通常會在一個月內核發交通事故初判表，這是判斷誰該負責的關鍵依據。若確認自己完全無責，便可依法申請調解，進行後續索賠行動。
撞賓士有紅利？律師揭露隱藏「程序利益」
至於撞到賓士等名車是否能要到更多錢？蘇律師分析，名車車主通常更在乎時間成本。對於 20 萬元的賠償金，賓士車主往往傾向「趕快賠錢了事」，這讓受害者能省去漫長的法律訴訟，意外獲得更佳的程序利益，讓賠償金能比撞到一般車輛更快入袋。
法拉利維修太驚人！九成勝訴也要倒賠錢
最恐怖的情境是撞到法拉利賠償問題。律師試算解釋：假設法拉利零件費高達 200 萬，即便對方負擔 90% 責任，你僅需承擔 10% 的車禍賠償比例，就得支付 20 萬。此時你即便受傷求償 20 萬，扣除責任比例後僅剩 18 萬，結算下來你反而要倒賠法拉利車主 2 萬元。
超跑多為租賃！投保超額責任險才是王道
蘇家宏律師最後提醒，路面上許多法拉利其實是「租來的」，求償過程更為複雜。他呼籲民眾除了注意交通安全，平時務必加保超額責任險，否則在面對超跑的天價維修費時，法律上的責任比例恐讓你從「受害者」瞬間變成「天價債務人」。
