我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（5）日開盤下跌48.17點，報32241.64點，隨即大跳水，午盤重挫大跌400點，來到31889.73點，再度失守32000點大關；台積電則下跌10元，報1775元。中小型股也持續走低，櫃買指數也慘跌，下跌3.66點、來到297.86點。權值股多數也走跌，權王台積電午盤下跌10元，來到1775元；鴻海下跌2.5元，來到216.5元；台達電開盤下跌70元，來到1140元；廣達下跌3.5元，報收274.5元；聯發科下跌25元，報收1775元；富邦金上漲0.5元，報93.2元。觀察盤面焦點，今日電子上游的導線架族群表現最亮眼。百容開盤急拉漲停鎖死、一詮狂飆一度亮燈漲停鎖死在142元，寫下歷史新天價，午盤漲逾8%。除此之外，隨著AI與高效能運算（HPC）對先進晶片需求的激增，半導體測試與驗證服務需求旺盛。汎銓早盤狂飆攻上漲停，也同樣創下歷史新高，富采與系微也同步走揚。市場提醒，目前距離農曆年封關僅剩五個交易日，市場難免出現減碼賣壓或獲利了結的情形，大盤走勢相對保守。