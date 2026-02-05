我是廣告 請繼續往下閱讀

華盛頓巫師今（5）日投下了震撼彈，趕在NBA交易截止日前一天，成功從達拉斯獨行俠換來明星長人戴維斯（Anthony Davis）。這筆交易不僅震驚全聯盟，更象徵巫師隊的建隊方針出現重大轉折，正式從重建期轉向「力拚當下」。外界好奇為何戰績墊底的巫師敢於豪賭這位32歲且傷病纏身的老將？ESPN資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）揭露了背後的決策邏輯，目的是為了讓球隊在下個賽季立刻具備競爭力。麥克馬洪分析指出，巫師管理層的盤算相當清晰：「既然目標是下個賽季就要具備競爭力，華盛頓引進了一位10屆全明星長人來與崔楊（Trae Young）搭檔，最重要的是，他們在過程中完全沒有送出自家培養的年輕核心或高順位潛力股。」在這筆重磅交易中，巫師送出了米德爾頓（Khris Middleton）、強森（AJ Johnson）、布蘭罕（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley III），以及2枚首輪籤與3枚二輪籤；換回了戴維斯、羅素（D'Angelo Russell）、哈迪（Jaden Hardy）與艾克森（Dante Exum）。雖然付出了未來的選秀資產，但巫師成功保住了現有的年輕基石，同時確立了以「崔楊＋AD」為核心的建隊架構。事實上，這已是巫師本季的第二筆大操作。今年1月，他們才剛透過送出麥考倫（CJ McCollum）與基斯珀特（Corey Kispert），從亞特蘭大老鷹手中換來明星控衛崔楊。如今再補進戴維斯，巫師瞬間擁有了一組聯盟頂級的擋拆搭檔；崔楊的超遠射程與組織能力，搭配戴維斯在攻防兩端的統治力，將成為巫師未來攻城掠地的最大武器。儘管願景美好，但風險依舊存在。現年32歲的戴維斯本季飽受傷病困擾，目前正因手部韌帶傷勢休養中，本季在獨行俠僅出賽20場，場均繳出20.4分、11.1籃板、2.8助攻與1.6阻攻。雖然出勤率令人擔憂，但巫師看重的是他健康的「雙向影響力」與豐富的季後賽經驗。目前戰績13勝36敗、暫居東區第14的巫師，本季已無緣季後賽。球團計畫利用剩餘賽季進行陣容評估與磨合，並寄望在接下來的樂透抽籤中再添一名高天賦新秀，全力備戰2026-27賽季。巫師將於明（6）日展開客場之旅，首戰對決底特律活塞，雖然戴維斯暫時無法上場，但華盛頓的未來藍圖已然成形。