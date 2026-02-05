我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芝田璃子（左）上節目提到和老公尼可拉斯凱吉（右）相識過程。（圖／IG@hoeruyoru_ntv）

31歲日本女星芝田璃子近日登上綜藝節目，罕見鬆口談及與出演《蜘蛛人：新宇宙》暗影蜘蛛人，62歲的好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的婚姻過程，兩人相差31歲的戀情細節曝光後，立刻掀起棚內一陣騷動，尤其是大家聽見男方沒見過父母，僅透過電話告知要結婚的消息時，甚至至今女方家人都還沒見過尼可本人，瞬間掀起暴動。節目當天以「有笑有淚！年齡差婚姻的真實樣貌」為主題，邀請多位嫁給年長伴侶的女性分享心路歷程，和老公相差31歲的芝田璃子自然也受到節目組邀請，因此節目一開始她就被問道：「妳老公是哪一位來著？」她面帶微笑、語氣淡定地回答：「尼可拉斯凱吉先生。」話一出口，全場瞬間炸鍋，來賓與觀眾紛紛驚呼，現場笑聲不斷。芝田璃子透露，兩人是在電影拍攝期間結識，當時尼可拉斯因工作來到滋賀，而她也正好在同一拍片現場，某天，尼可拉斯透過翻譯主動向她搭話，簡單邀約「要不要一起吃個飯？」她笑說，當下完全沒想到會發展成婚姻，只是單純赴了那次聚餐，有趣的是，因為自己幾乎不會英文，她全程只能靠「YES、OK、NO」撐場，讓現場來賓笑到不行。至於感情進展速度，芝田璃子坦言在第3、4次約會時，尼可拉斯就已明確表達「想以結婚為前提交往」，到了第5、6次見面，更有了類似求婚的情況，不過男方並沒有明說「請跟我結婚」，而是以一句「一起到美國生活看看吧」作為試探，讓芝田當場愣住，也讓棚內來賓集體驚呼。值得一提的是，這其實是尼可拉斯的第5段婚姻，當主持人訊問芝田璃子是否有先讓家人見過對方時，芝田則回應：「其實他到現在都還沒正式見過我爸媽」，她透露，自己是直接打電話向家人報告結婚消息，家人一開始還問：「喔？要結婚了？跟誰？」當她說出「尼可拉斯凱吉」時，直接被其他來賓吐槽：「這聽起來根本像在開玩笑，誰會信啦！」芝田璃子笑說，家人雖然錯愕但還是以一句「妳自己加油吧」替她打氣，對此，來賓First Summer Uika也忍不住開玩笑補刀：「說不定他們到現在都還不信呢？」讓節目在笑聲中畫下句點。這段橫跨語言、文化與31歲年齡差的婚姻，透過芝田璃子的親口分享，也讓外界首度窺見她與「蜘蛛人」尼可拉斯凱吉從相識到結婚的真實過程。尼可拉斯凱吉過去情史可謂精彩，五段婚姻各有轉折，1995年他迎娶演員派翠西亞阿奎特，兩人六年後分道揚鑣；2002年閃婚貓王之女麗莎瑪麗，僅維持數月便離婚；2004年與韓裔美國人愛麗絲金結婚，育有一子，婚姻長跑12年最為穩定；2019年與小池惠理香登記，四天即申請撤銷；2021年他與日本妻子芝田璃子結婚，目前已維持五年，是少數尼可拉斯維持較久的婚姻。