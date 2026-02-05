我是廣告 請繼續往下閱讀

全球加密貨幣近期劇烈波動，比特幣價格今（5）日盤中已跌破7.2萬美元大關，一路朝7萬美元俯衝向下，無論是比特幣的內在價值屬性或是外在政策環境似乎都經歷巨大變化，有專家認為比特幣如今的暴跌已經是一種「信仰危機」，預測市場平台Polymarket針對比特幣今年會跌至6.5萬美元的機率已經高達83％，預期比特幣今年會跌至5.5萬美元的機率也高達59％，而且兩項機率都還在持續攀升中，說明市場對比特幣的信心持續下降。相較於去年10月創下的12.6萬美元歷史高點，比特幣跌幅已經超過40％，這波下跌不僅僅是投資人去槓桿化或遭強制清算的擠出效應，更是一場更深層的幣圈信仰危機，比特幣作為一種資產，其內在的價值正面臨投資人的嚴肅評估，尤其在現今全球市場變動的環境下。比特幣曾被譽為是數位黃金，但在地緣政治高度不確定的時期，它並未發揮避險作用，不但沒有展現出韌性，反而更像是與風險偏好同向波動的高風險資產。Monarq Asset Management的管理合夥人Shiliang Tang表示，市場目前正經歷一場「信仰危機」；Efficient Frontier業務發展負責人Andrew Tu則說，加密貨幣市場已處於「極度恐懼」。Andrew Tu認為，如果比特幣無法守住7.2萬美元大關，很可能一路下探至6.8萬美元，跌回到2024年的低點。整個加密貨幣市場在過去一週市值蒸發超過4600億美元，美國上市的比特幣ETF資金流入依然波動不定，根據彭博匯編的數據，本週一淨流入約5.62億美元後，投資者週二隨即又撤出了2.72億美元。