雲豹能源今年迎來十週年，近期回顧創業十年轉變，從自詡「再生能源整合第一品牌」到「循環經濟發展整合集團」，雲豹能源總經理趙書閔指出，接下來將邁向「亞洲低碳新能源整合集團」，更在未來十年挑戰千億營收目標。另外，旗下子公司天能綠電與台普威也公開成長數據，展現集團綜效。趙書閔表示，雲豹能源自2016年完成首個案場併網以來，同時也是，今年已成為首家從創新板改為一般板掛牌的公司；同時也把觸角延伸至越南、泰國、菲律賓及日本等地，並在2025年啟動資產管理服務。雲豹能源去年營收74.69億元，其中以儲能、售電為大宗，其餘依序為水處理、其他、維運、光電。在循環經濟上，趙書閔說，以往中藥渣等堆肥需要厭氧發酵耗時3個月，現在透過「好事循環」清運，使用快速生物催化1天就完成，不會有惡臭，並且品牌商可以履歷追溯。副總經理譚宇軒補充，有些品牌商請清運業者處理，但不時出現亂倒等導致受罰，目前已經取得處理執照，看好未來發展。未來十年雲豹計畫邁向千億營收規模，雲豹能源發言人張建偉說，單憑一家公司無法瞬間達到千億，但可以透過平台化整合，如天能、台普威加入，期待雲豹可以「母憑子貴」的複製成功模式培育子公司，發揮集團綜效。趙書閔也說，有看到適合的、價格談得攏的併購案件就會出手，沒有放棄過併購的機會。天能綠電總經理唐亞聖分析，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與RE100等發展，台灣綠電交易市場成長空間巨大，預計2030年交易量將達到400億度，複合成長率將近50%；天能目標成長率要「優於大盤」；去年天能售電交易量約4.2億度，市佔率持續領先，且幅度達競爭對手兩倍。唐亞聖指出，預估2050年交易度數會達到341億度，其中因為有九成為長約，預期可以帶來穩定營收成長。台普威能源總經理馮浩翔表示，預計在今年第二季登錄興櫃。目前在台實績達370MW / 886MWh；日本則為16MW / 62MWh。台灣目前還沒開放電能市場 ，期待可以如澳洲、英國等輔助服務跟電能並行，長期而言仍看好。另，馮浩翔指出，全球電池成本較2022年高峰已下降約五成，表後儲能商機逐漸浮現，隨著太陽能增加，中午電價會變低、太陽下山後電價變高，電價差會讓收益更明顯，因此鎖定用電量高且穩定的傳產，看好營運年限長，看好表後市場發展。在體育事業與多元經營上，同時是台啤永豐雲豹執行長張建偉提出「一票多用」的長青經營模式。「成立職業球隊是硬傷，一年必須要找到1億元贊助，才不至於『賠太多錢』」，因此換位思考，打造自己的場館，尋求複合式經營，用體育加上演唱會，以娛樂搭配及原本的綠電事業，要讓雲豹觸角向外扎根。