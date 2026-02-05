我是廣告 請繼續往下閱讀

竹聯幫前總護法吳敦近日辭世，這名早年追隨前幫主陳啟禮、以行事強悍聞名江湖、被稱為「鬼見愁」的黑道人物，其一生始終與震驚國際的「江南案」緊密相連。隨著吳敦離世，當年涉案的三名關鍵執行者皆已不在人世，這起牽動台美關係的政治暗殺案，真相也更顯撲朔迷離。所謂「江南案」，指的是旅美作家、筆名「江南」的 劉宜良，於1984年10月15日在美國舊金山住處遭槍殺身亡。此案發生後，美國高度關注並介入調查，翌年4月19日，我國軍法系統就案件作出宣判，前軍事情報局長汪希苓、竹聯幫幫主陳啟禮及其手下吳敦，被判處無期徒刑；情報人員陳虎門、胡儀敏則各判6個月徒刑。案件之所以震撼國際，在於調查結果顯示，行兇者並非單純黑道份子，而是由我方情治系統吸收、指揮黑幫成員跨海執行暗殺任務。隨著美方追查力道加重，案情層層揭露，最終確認實際下手者為陳啟禮、吳敦及董桂森，幕後指使者則指向軍事情報體系高層，並由第三處副處長負責執行。我國情治機關在美國領土上刺殺美國公民，引發美方高度不滿，被視為嚴重犯罪與侵犯主權行為。在外交與政治壓力下，當年執政的國民黨政府難以遮掩，最終由汪希苓等人對外宣稱屬「個人行為」，試圖為事件止血。案發初期，陳啟禮等人為求自保，曾指稱時任總統蔣經國之子蔣孝武涉案，後又改口否認。儘管如此，蔣經國仍將蔣孝武外派新加坡，並公開宣示「蔣家人不能、也不會當總統」，成為威權時期重要政治宣示之一。服刑期間，政府甚至在景美看守所為汪希苓設置特殊軟禁區。1991年，汪希苓、陳啟禮與吳敦在兩度減刑後獲釋；董桂森則潛逃海外，1991年於美國獄中因鬥毆死亡。陳啟禮其後移居柬埔寨，2007年因胰臟癌病逝香港。另一方面，江南遺孀崔蓉芝在美對我國提出控告，1990年政府以145萬美元「人道慰問金」與其達成和解。隨著蔣經國於1988年辭世，如今三名涉案殺手亦相繼離開人世，這起牽動黑道、情治與國家權力的政治暗殺案，其真正決策鏈條與高層責任，恐怕將永遠沉入歷史迷霧之中。