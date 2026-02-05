我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德宣布8年1.25兆國防預算，行政院也將特別條例函送立法院審議，不過遭藍白杯葛，迄今仍無法付委審查。美國民主黨、共和黨都有參議員對此表達關切，民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪說，感謝美國跨黨派參議員對台灣民主與國防的關注，也呼籲發揮影響力，督促美國政府儘速履行軍售交貨承諾，才能真正強化中華民國的國防安全。黃國昌說，台灣在國防支出上從未少花錢，但人民付出的每一分錢，都應確實轉化為提升自主防衛能力的實質戰力，已付費的武器就應如期交付。他強調，台灣尊重美國的民主程序，也期待美國同樣尊重中華民國的民主機制。而對於美國總統川普將與中國領導人習近平見面，黃國昌說，對中華民國台灣而言，政府更應冷靜思考，如何以具體行動為國家與人民爭取最大利益，這才是人民真正關心的核心問題。此外，黃國昌今與3百多名退休警消到台北高等行政法院前抗議，要求政府依法編列補足退休金。不過軍公教的年終獎金，政府卻仍能如期發放，對此黃國昌說，民進黨政府過去不斷宣稱總預算未審將影響軍公教權益，如今事實已證明相關說法只是政治操作。他表示，民進黨政府從去年至今散播錯誤訊息，刻意製造社會對立，令人遺憾。黃國昌並呼籲總統賴清德以台灣整體利益與人民福祉為念，專注處理民生與正事。