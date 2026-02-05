我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 交易截止日（2月6日）進入最後倒數，當全聯盟都在關注密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是否會被交易時，另一則更驚人的流言悄悄引爆。根據聯盟資深記者阿米克（Sam Amick）爆料，若金州勇士能在這場「字母哥爭奪戰」中勝出，今夏將成為完全自由球員的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），極有可能會選擇加盟勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、安戴托昆波組成史無前例的夢幻陣容。阿米克在節目《Run It Back》中透露，雖然外界對於詹姆斯的下一步眾說紛紜，但勇士若能成功交易來安戴托昆波，將對詹姆斯的決定產生關鍵影響，「我知道我一直提到關於字母哥的事，如果勇士成功得到他，那麼 詹皇可能就會往那裡去。」這項推測並非空穴來風。現年41歲的詹姆斯曾多次公開表示，柯瑞是他最想合作的球員，兩人去年在巴黎奧運的聯手也讓球迷津津樂道。若再加上正值巔峰的兩屆 MVP 安戴托昆波，這組「三巨頭」無疑能滿足詹姆斯對總冠軍的渴望，這也是其經紀人保羅（Rich Paul）強調詹姆斯目前最在意的目標。除了勇士，阿米克也提到克里夫蘭騎士是另一個被人們討論的潛在落腳處。儘管阿米克認為騎士交易來安戴托昆波的機率不高，因球隊致力於培養莫布里，但對於詹姆斯而言，家鄉球隊始終具有特殊意義。且騎士近期透過交易補強陣容，競爭力大幅提升，這也符合詹姆斯尋求加入一支「正在崛起」球隊的條件。不過，這一切的前提是詹姆斯決定繼續打球。雖然外界普遍認為他會再戰一年，但他本人的態度始終曖昧不明。日前作客紐約尼克主場麥迪遜廣場花園（MSG）後，他甚至暗示這可能是他最後一次在該場館出賽。阿米克透露，就連詹姆斯身邊最親近的人，都不知道這位傳奇球星的下一步。「我最近常跟他在身邊的人聊，他們真的不知道。這很有趣，那些非常關心他的人，現在都追著他跑遍全國去看比賽，因為他們也抱著『不知道這是不是最後一次』的心態，」阿米克說道。據悉，詹姆斯對於舉辦正式的「告別巡迴」感到頭痛，這也是他遲遲未鬆口的原因之一。雖然身體恢復速度不如以往，但湖人小將里夫斯（Austin Reaves）仍認為老大哥有能力再打幾年。無論如何，詹姆斯的最終決定，將取決於勇士是否能在今日搶下安戴托昆波，以及他與家人的最終討論。