波士頓塞爾提克今（5）日遠征休士頓，在塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）雙雙缺陣的情況下，憑藉懷特（Derrick White）統治級的表現，以114：90橫掃休士頓火箭，不僅報了賽季首度交鋒慘敗的一箭之仇，更強勢奪下近期一波4連勝。反觀火箭，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）11投僅4中得到15分，追平本季個人最差的表現。此外，申京（Alperen Sengun）與火箭教頭烏度卡（Ime Udoka）都被驅逐出場。在塔圖姆長期養傷、布朗今日因腿筋不適高掛免戰牌的極端劣勢下，懷特完全接管了比賽。面對火箭新星湯普森（Amen Thompson），懷特依然展現頂級後衛的冷靜，全場25投10中、包含6記三分球，轟下28分、8助攻。在懷特的帶動下，綠衫軍全民皆兵，全隊共6人得分上雙。普理查德（Payton Pritchard）板凳出發貢獻多記關鍵三分，與哈珀（Ron Harper Jr.）聯手在第二節末打出9：0的高潮，為比賽定下基調。除了場上的勝利，塞爾提克在交易大限前的操盤也引發全美關注。綠軍日前透過交易，從公牛換來明星中鋒武切維奇（Nikola Vucevic），不僅補強了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）離隊後的禁區空缺，更透過這筆交易清出薪資空間。外界普遍認為，隨著武切維奇的加入與塔圖姆傷癒回歸的進程加快，塞爾提克已具備與東區豪強爭奪總冠軍的資本。反觀本賽季擁有「死神」杜蘭特（Kevin Durant）的火箭隊，今日全隊陷入進攻低潮。剛復出的杜蘭特整場手感冰冷，11投僅4中得到15分，追平本季個人最差的表現。當家長人申京（Alperen Sengun）也僅拿12分，還因抗議裁判在末節被驅逐出場。火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）在第三節末因不滿判決連吃兩次技術犯規，提前回到休息室，也讓火箭此役的士氣完全崩盤。最終火箭以24分之差慘敗，未能利用主場優勢完成對戰綠衫軍的二連勝。拿下這場勝利後，塞爾提克穩居東區第三。隨後他們將回到波士頓，接連面對熱火、尼克與公牛等具備季後賽實力的強敵。武切維奇能否在主場首秀就能完美融入綠衫軍？全波士頓球迷都在期待。