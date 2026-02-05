我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市中國籍配偶簡女，2024年因與丈夫、公婆起口角後，她帶著年僅8歲、10歲的2名女兒負氣離家，藉口拍照將女兒們騙進深水區，故意鬆手，眼睜睜看著2名幼女被水流沖走滅頂身亡，一審遭北院依成年人故意殺害兒童罪判處16年6月徒刑。近日，簡女丈夫向北檢申請360萬元補償金，然審議委員會認為，簡女因失明毀容身心受創，返台與公婆同住期間更因生活摩擦倍感壓力，身為丈夫卻未能妥善支持或排解婆媳糾紛，故裁定酌減4成補償金，核發216萬元。據了解，35歲的簡女原於中國經營電商與紋繡副業，月收曾高達新台幣84萬元，卻在2022年因退股糾紛遭合夥人砸傷，導致左眼失明毀容，喪失勞動能力的她遭湖南老家嫌棄，為讓女兒就學，全家遷回台灣與公婆同住。不料，返台後丈夫白男並未求職，僅靠炒股維生且頻頻虧損，全家僅能吃老本。簡女在經濟拮据、丈夫失利及與公婆同住的多重壓力下，生活陷入困境，也為後續悲劇埋下伏筆。2024年7月2日上午，簡女因生活作息等細節與公婆出現小摩擦，希望全家搬出去住但被丈夫拒絕，又跟婆婆為小事爭吵爆發積怨，簡女當天上午10點多，負氣帶2名10歲與8歲幼女到碧潭，假借拍照名義誘騙女兒入水。過程中，簡女一度拉住溺水的大女兒後又放手任其下沉，隨後更以「救姊姊」為由，哄騙爬回岸邊的小女兒二度走入深水中。兩姊妹最終因不諳水性雙雙溺斃，簡女則因涉成年人故意對兒童犯殺人罪遭起訴。案件經國民法官審理後認定，簡女因為心生不滿與報復心理，才利用孩子對自己的信任，把他們帶到碧潭水邊，讓兩名不會游泳、身高又不足以踩到底的孩子落水，最終雙雙溺死，造成家庭破碎，行為嚴重，考量簡女事後主動自首，且有左眼失明與身心疾病病史，也具備重新回到社會的可能性，一審判處16年6月有期徒刑。可上訴。簡女丈夫以受害者家屬身分申請360萬元犯罪被害補償金。北檢審議委員會認為，簡女因失明喪失工作能力，回台後又面臨公婆同住壓力及生活不適，丈夫不僅未給予支持，也未能排解婆媳摩擦，難認簡女丈夫對於本案沒有責任。因此，委員會裁定酌減四成補償金額，最後核准撥付216萬元。