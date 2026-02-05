我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節即將到來，台北市議員徐弘庭今年再度推出聯名春聯，不僅請到知名作詞人方文山親筆題字，還邀請台北市長蔣萬安共同署名，但題字中「馬踏飛燕」一詞，卻引發外界聯想是否在暗酸「踩」著台中市長盧秀燕。對此，前立委蔡正元酸嗆，綠營如此解讀「知識水平很低」，並透露其中真實含義，更加碼曬出多年前購入的「馬踏飛燕」傳家之物。蔡正元表示，沒有知識的綠營人馬，解釋成「蔣萬安要踩踏盧秀燕」，因為綠營的人知識水平很低，竟然不知道「馬踏飛燕」是中國東漢時的青銅器，現在已被列為「國寶典藏」。他進一步指出，經考古得知其意義是「飛燕能承載駿馬極速遠行」或「駿馬能蹬高請飛燕負載前行」。蔡正元透露，十多年前他去莫高窟參觀時，曾向甘肅考古博物館購得「馬踏飛燕」青銅器的複製品，其所用材料的成分，與原品完全相同，據了解，台灣僅此一尊，他已贈給兒女作為傳家之物。針對聯名春聯中「馬踏飛燕」一詞，引發政治聯想，蔣萬安昨日受訪被問及此事，他語氣輕鬆表示，議員希望春聯能夠聯名，他一向都很樂意配合，話鋒一轉，重申台北市府的春聯吉祥話「今馬熊讚、今馬熊讚」；至於盧秀燕則回應稱，春聯通常都是獻上吉祥話，用意都是好的。