我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Linda今年44歲了，目前生活重心放在家庭與家族事業上。（圖／Linda Liao廖語晴臉書）

▲吳宗憲爆料辛龍（如圖）中過2億大樂透，但辛龍多年後在受訪時否認了。（圖／辛龍Shin Lung臉書）

女星Linda（廖語晴）的爸爸是秀泰影城董事長廖治德，因此她也被封為「秀泰千金」，過去曾發行3張專輯闖蕩演藝圈，近年淡出螢光幕。而Linda 2011年還曾因大樂透中獎引發關注，當時該屆頭獎高達18億，Linda也買來試手氣，沒想到竟成功對中了5個號碼，讓她相當驚喜。可惜Linda與6個號碼全中的頭獎擦身而過，最終只拿到10萬元貳獎。2011年大樂透頭獎在春節期間累積到18億元，大大刺激民眾買氣，Linda當時也想挑戰抱回18億，因此一口氣花了1000元，買下20組號碼，結果竟真的成功對中5個第1區數字加上特別號，讓她喜獲「貳獎」。根據大樂透規定，貳獎獎金是以總獎金扣除伍獎至普獎的總額，剩餘數字再乘6.5%計算，Linda最終獲得10萬元獎金，雖然很可惜與頭獎擦身而過，但Linda心情還是很不錯，隔天還特地買了象徵好運的「旺來」鳳梨分給身邊工作人員沾喜氣。Linda也跟大家分享她的得獎祕訣，透露她的號碼都是電腦選號，還刻意選在財神廟附近的彩券行購買，並看了當天的黃曆（農民曆），知道當日良辰吉時是上午11點之前，這3個關鍵讓她喜獲10萬元；雖然只差1個號碼獎金就從10位數頭獎降至6位數貳獎，但這金額也是不無小補。除了Linda外，演藝圈最知名的買彩券中大獎案例莫過於男歌手辛龍。2017年他淡出演藝圈時，遭吳宗憲爆料早在2015年就中了大樂透2億頭獎；當時經紀人否認，稱獎金只有1.2億。結果2020年辛龍在劉真病逝後出面受訪時，又改口稱自己並未中獎，真相讓外界霧裡看花。但粉絲多半都認為辛龍真的有中獎，只是不想承認罷了。