迎接長達9天的春節連假（2月14日至2月22日），台中市政府交通局全面啟動疏運計畫。交通局長葉昭甫表示，今年除夕為2月16日，預期連假初期將有大量返鄉與出遊車潮，市府已提前針對大甲鎮瀾宮、百貨商圈等熱點規劃交管，並呼籲民眾善用「台中交通網」App掌握即時路況，多搭乘大眾運輸，讓走春行程更順暢。交通局說，市區公車連假9天服務不中斷。為兼顧駕駛長團圓需求，2月16日（除夕）班次減半，其餘日期採假日班表或調整發車，但首末班車皆維持正常；行經轉運站與熱門景點路線將視人潮機動加開。台中捷運綠線除夕至初一（2/15-2/17）全日班距10分鐘；初二至初六（2/18-2/22）每日10時至20時加密至8分鐘一班。此外，捷運每日0時15分將配合高鐵末班車提供加班車，確保深夜返鄉旅客順利返家。高鐵於疏運期間加開395班次，並配置2至9節自由座車廂；台鐵全線加開323班次，暫停發售親子車廂。交通局建議搭乘自由座旅客可透過手機App購票進站，節省排隊時間。針對自駕族群，國道將實施單一費率，每日0至5時暫停收費。2月19日（初三）、20日（初四）下午實施高乘載管制；國1王田交流道初三至初五雙向封閉。葉昭甫建議，國1豐原至大雅段易壅塞，民眾可改走台74線串接國道4號避開車潮。為方便民眾過節，2月16日（除夕）至2月20日（初四），台中市公有路邊汽機車停車格暫停收費（立體與委外平面停車場除外）。同時，交通局將嚴查商圈周邊非法停車場及哄抬費率行為，違者最高可處1萬5,000元罰鍰。計程車則自2月13日至22日實施春節加成運價，每趟次加收50元（已計入表內），未啟用春節費率表者不得額外收費。交通局強調，春節期間服務不打烊，交通號誌維修團隊24小時待命。用路人務必留意行車安全，切勿疲勞駕駛，共同維護順暢平安的春節交通環境。