音樂串流平台Spotify 昨（4）日針對廣受歡迎的「歌詞」功能推出三項重大升級，根據官方數據指出，歌詞功能每天被瀏覽數億次，是平台粉絲黏著度極高的功能之一。此次更新包含擴大翻譯範圍、離線瀏覽以及介面優化，所有用戶都可使用。
Spotify 新功能1：歌詞翻譯全球開放
Spotify 自 2022 年推出歌詞翻譯功能後，持續回應聽眾需求擴大服務範圍，繼去年拓展至超過 25 個市場後，官方宣布即日起將翻譯功能推向「全球市場」。無論是免費還是 Premium 用戶，現在只要點擊歌詞卡上的翻譯圖示，即可在原文歌詞下方看到對應裝置語言的翻譯內容，讓粉絲跨越語言隔閡聽懂歌曲意境。
Spotify 新功能2：支援離線瀏覽歌詞
對於經常在訊號不穩環境聽歌的用戶是一大福音！Spotify 針對 Premium 用戶推出「離線歌詞」功能。現在當用戶下載喜愛的歌曲進行離線收聽時，歌詞也會自動同步儲存。這意味著無論是在沒有訊號的地鐵通勤途中，或是飛行在 3 萬英呎高空，即便沒有網路服務，歌詞依然隨傳隨到。該功能目前正向全球 Premium 用戶陸續推出。
Spotify 新功能3：歌詞預覽介面優化
為了讓視覺體驗更流暢，Spotify 推出了全新的歌詞預覽佈局。現在，歌詞會直接顯示在專輯封面下方，讓用戶在播放歌曲時能更直觀地關注歌詞內容。若想要分享喜愛的歌詞片段到社群平台，可以在「播放中」介面操作。此項更新適用於全球 iOS 和 Android 手機及平板的免費與 Premium 用戶；若用戶不習慣新介面，也可點選選單隨時關閉預覽功能。
資料來源：Spotify
