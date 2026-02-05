我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著全球數位資產版圖快速洗牌，印尼正從「新興市場」一舉晉升為東南亞最受矚目的加密貨幣重鎮。最新報告指出，印尼已擠進全球前十大加密市場，鏈上交易量在亞太地區排名第四，在高用戶滲透率與制度改革同步推進下，被外界形容為正在成形的「數位金礦」。根據Indonesia Crypto Network發布的《2025年印尼加密貨幣與 Web3 報告》，印尼活躍加密貨幣用戶已突破1,900萬人，屬於典型的散戶驅動型市場。不過市場結構正在轉變，超過58%的投資人將加密資產視為長期配置工具，偏好短線交易者僅約兩成，顯示投資心態逐步走向成熟與理性。報告也點出，印尼民眾對加密貨幣的整體認知率高達93%，仍有約7%屬於「懂但還沒買」的潛在族群。市場人士分析，這批人並非畏懼風險，而是缺乏足夠教育與資訊，一旦補齊關鍵認知缺口，後續資金動能仍有不小想像空間。2025年被視為印尼加密產業的制度分水嶺。自今年1月起，加密貨幣監管權正式由商品期貨監管機構轉交金融服務管理局（OJK），象徵官方態度從「商品管理」升級為「金融監理」。在新制度下，全國合法加密交易所增至25家，衍生性商品交易量快速放大，加密相關稅收也已累計達1.76兆印尼盾。交易數據同樣展現韌性。2024年全年加密交易量回升至650.6兆印尼盾，2025年上半年仍維持高檔。報告認為，印尼已不只是「人多熱鬧」的市場，而是逐步建立起交易、監管、稅制與應用並進的完整 Web3 生態系。展望2026年，市場焦點將轉向現實世界資產代幣化（RWA）與印尼盾掛鉤穩定幣。目前已有多項專案進入監管沙盒測試，應用場景可望從投資交易延伸至跨境匯款與日常支付。在年輕人口紅利與政策藍圖加持下，印尼正加速坐穩東南亞 Web3 領頭羊地位，其影響力也正持續向全球加密版圖擴散。