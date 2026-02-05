人氣動畫《我的英雄學院》衍生遊戲《我的英雄學院 無盡正義》PS5、Xbox版今（5）日上市，Steam版明（6）日跟進，萬代南夢宮娛樂表示，為慶祝動畫《我的英雄學院 最終季》播映完畢，玩家可兌換遊戲內服裝「戰鬥服SF」。
《我的英雄學院 無盡正義》上市 68位角色華麗登場
《我的英雄學院 無盡正義》以最多3對3的華麗「個性」戰鬥為舞台，
親自體驗屬於雄英授課環節的英雄活動，以及《我的英雄學院》 的最終決戰，主線任務以動畫最終章劇情「英雄與敵聯合的最終決戰」為主軸，收錄的英雄橫跨作品所有世代，遊玩完主線後，一般VS模式下，共有68位可選角色。
《我的英雄學院 無盡正義》製作人：有機會推出DLC
《我的英雄學院 無盡正義》製作人宮崎あおば（Miyazaki Aoba）日前參與2026台北國際電玩展提到，《我的英雄學院》原作篇幅長，但本作劇情模式希望先聚焦在「最終決戰」，未來是否再推出DLC追加內容，宮崎あおば提到，「開發團隊有在構想中，值得玩家期待後續。」
而為了讓玩家理解劇情脈絡，《我的英雄學院 無盡正義》也設計「資料庫戰鬥」模式，能夠體驗原作中的經典戰役，像是「出久、飯田、轟 VS 污點」和「奮進人 VS 高端腦無」等。
《我的英雄學院 無盡正義》「英雄日誌模式」則會隨玩家破解劇情進度解鎖，內容收錄動畫《我的英雄學院》原作未提及的角色過往和原創劇情；此外，主打3對3的戰鬥系統，玩家可以從眾多英雄與敵人中挑選角色組隊，並據戰況即時切換操作角色。
隨著《我的英雄學院 最終季》播映完畢，玩家今天開始就能在家用主機最新作品《我的英雄學院 無盡正義》中兌換限定內容。只要購買遊戲本體，即可使用官網提供的11組序號，兌換對應角色的自訂服裝「戰鬥服 SF」。
資料來源：萬代南夢宮官網
