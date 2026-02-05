我是廣告 請繼續往下閱讀

外媒報導，川普政府已表態願意批准中國企業字節跳動購買輝達H200晶片，然而，因輝達尚未接受美國政府目前草擬、旨在確保中國軍方無法取得晶片的「認識你的客戶」（Know-Your-Customer，KYC）要求，以及其他附帶條件，使得這項交易又陷入僵局。路透報導，知情人士表示，美國政府大約在兩週前就已表達會核發許可證的意願，但輝達對於政府目前擬定的《認識你的客戶》（Know-Your-Customer, KYC）要求仍未點頭，這項條款的核心目的，是為了確保中國軍方無法透過任何管道取得這些高性能晶片。除了字節跳動的訂單外，輝達目前正廣泛地與美方官員進行談判，針對將H200晶片出貨給中國其他公司的授權條款進行最後協商。輝達表示，公司在美國政府與潛在客戶之間扮演中介角色，而相關客戶須遵守美國的限制。輝達發言人表示：「我們無法自行接受或拒絕許可條件。雖然KYC很重要，但KYC並不是問題。若美國產業要能進行任何銷售，條件必須在商業上可行，否則市場將持續轉向外國替代方案。」美國商務部1月15日發布規定，正式放寬H200晶片的出口許可政策，但同時附帶條件。舉例而言，申請者須證明並提供資料，以支持其客戶將採取「嚴格」的KYC程序進行篩查，並防止未經授權的遠端存取。此外，還須提供與伊朗、古巴、委內瑞拉及其他受關切國家相關公司連結的遠端使用者名單。相關晶片在運往中國前，亦須由美國第三方實驗室進行測試以確保符合規格，外界認為此一要求被視為美方收取25%分成的一種方式。一名前商務部官員透露，出口許可通常須先送交國務院、國防部與能源部等相關機構審核，達成共識後，才會將附帶條件送交申請方，「實質上就是詢問企業是否能接受這些條件。」不過，也有消息人士研判，至少部分晶片可能在美國總統川普預計4月與中國國家主席習近平會面前，獲准出口至中國。