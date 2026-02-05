我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 交易截止日（2月6日）即將到來，儘管上週曾傳出密爾瓦基公鹿對於交易陣中超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持前所未有的開放態度，引發全聯盟震撼。但隨著時間分秒流逝，這場備受矚目的搶人大戰似乎雷聲大雨點小。根據最新消息指出，由於沒有任何球隊能提出讓公鹿滿意的報價，安戴托昆波將確定續留密爾瓦基，直到本賽季結束。《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）在節目《Clutch Scoops》中分析了目前的局勢。他指出，儘管交易傳聞滿天飛，但他不認為安戴托昆波會在截止日前更換東家。「勇士的報價確實擺在那裡，但除非最後一刻發生劇變，否則我看不到交易發生的可能性。至於邁阿密熱火，他們已經退出了安戴托昆波的爭奪戰，正如先前所傳，他們可能會轉而追求莫蘭特（Ja Morant）。目前所有的跡象都顯示，安戴托昆波將會度過這個交易截止日，繼續留在公鹿，」席格說道。報導進一步分析了幾支主要追求者的困境。明尼蘇達灰狼曾被傳出涉入最深，他們願意送出以防守大鎖麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）為核心的包裹，但問題在於灰狼無法籌措足夠的首輪選秀籤來滿足公鹿的胃口。另一方面，金州勇士雖然擁有令人垂涎的選秀資產（柯瑞退役後的首輪籤），但他們所能提供的球員包裹對於公鹿來說卻顯得「乏善可陳」。考慮到公鹿並未完全掌控自己未來的首輪籤，球團仍希望在送走王牌後保持一定的競爭力（Semi-competitive），而勇士的籌碼顯然無法滿足這一點。雖然公鹿本季戰績不佳，且安戴托昆波與管理層在目標上出現分歧，導致這位希臘球星萌生去意。但公鹿管理層最終選擇了「耐心」。與其在截止日前倉促接受不完美的報價，不如等到休賽季（Offseason），屆時將有更多球隊（如擁有薪資空間的湖人）能加入競標，公鹿也更有機會換回對等的歷史級回報。