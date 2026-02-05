我是廣告 請繼續往下閱讀

台北一名高齡102歲的王姓人瑞日前至台北市中山區某間醫院回診時，其家屬和一名68歲賴姓看護於醫院大門口上演一場「搶人大戰」。原來，家屬上月才得知王翁和賴女登記結婚，事前完全不知情且不讓探視。而王翁過去從事土地代書，身價高達8億元，自賴女開始照顧王翁後，王翁便陸陸續續將多筆財產、土地交給賴女以及賴女子女，價值高達2億元。如今再傳出結婚消息，讓家屬質疑賴女是否覬覦王翁財產，憤而報警提告。據了解，王翁過去是一名土地代書，其名下擁有多筆不動產，身價高達8億元，並育有10名子女。家屬原訂於上月8日前往探視父親，卻發現父親早在上月5日和68歲的賴姓看護登記結婚，並稱「他是我老公，想跟我住」等語，讓事前毫不知情的家屬一聽嚇壞。更誇張的是，家屬透露，賴女於婚後不僅拒絕王翁家屬拒絕登門探視，還阻斷了王翁和家屬的聯繫，懷疑遭到女方限制。王翁3日前往位於台北市中山區的醫院看診，家屬得知後在醫院門口守候，並趁機將坐在輪椅上的父親推離現場，雙方發生激烈衝突，賴女更在拉扯過程中不慎受傷。家屬成功將父親帶回家後，而賴女則提告傷害、公然侮辱、強制罪，並協助聲請保護令。針對這起事件，戶政事務所人員表示，當時王翁和賴女臨櫃辦理結婚登記時，王翁應答正常符合登記規定，依法受理。