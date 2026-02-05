我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台北國際動漫節今（5）日於南港展覽館一館開幕，市長蔣萬安也到場致詞，提到家中大寶很喜歡吉伊卡哇和葬送的芙莉蓮，若看到週邊會幫他買一些。不過，話鋒一轉，當被問到怎麼看有人說他是2028年中國、美國都會接受的最大公約數？蔣萬安笑笑說道，在他心裡，最大的是台北市民、台灣人民，沒有要約分。蔣萬安今出席動漫節，受訪時提到，昨天晚上，老大就不斷向他推坑，特別交代如果現場有看到吉伊卡哇周邊或玩偶要幫他買，還有葬送芙莉蓮第二季已經開播，有福袋的話要幫他帶一個，結果他看著老大說：嗯，如果是欣梅爾的話一定也會這樣做。除了國際動漫展，蔣萬安提到，最近松菸和華山也有咒術迴戰，其他地區有其他動漫特展，還有西門地下室已經改造，非常歡迎熱愛動漫的朋友去逛逛。話鋒一轉，蔣萬安被問到是否有機會和輝達創辦人黃仁勳合體同框簽約？蔣萬安說，現在已經在進行最後相關程序，審議、議價後，預計農曆年前可以完成簽約。台北市政府全力爭取輝達台來設立總部，很感謝輝達選擇北士科，也感謝中央的協助。至於《美麗島電子報》董事長吳子嘉說蔣萬安會是2028年中國、美國都可接受的最大公約數，蔣萬安笑笑神回：「我心裡面最大的就是台北市民、台灣人民，沒有要約分。」