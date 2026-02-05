「醫美教父」常如山遭控去年（2025）開車尾隨一名女子並拉扯貼身衣物，台北地檢署今天以妨害性自主案被告身分傳喚出庭，偵訊後不須交保但限制出境、出海；常如山透過所屬醫美集團聲明女方不實指控，對於私人感情事務占用公共資源，向社會大眾致歉。
常如山出身台南軍人子弟，退伍後賣過淨水器和美妝保養品，在諸多客戶的建言下決定創業，花20多年打造全台最大醫美集團，個人身價高達上百億，他常捐救護車及消防物資，積極展現熱心公益的形象。
一名女子控訴常如山追求她不成，去年下旬開車跟她回家並趁機拉扯內褲；常如山為此來到北檢接受偵訊，偵查庭開了2小時左右，檢察官認為不須具保，僅將常如山限制出境、出海。
常如山離開地檢署時，媒體問他會告女方誣告嗎？為什麼會說私人感情？只是因為女方不喜歡你嗎？跟女方之間有什麼誤會？有開車尾隨嗎？他都沒回答。
愛爾麗集團回應，茲就本集團常如山總裁的私人案件，特此聲明如下：
一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。
二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。
三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，
愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
