▲常如山出身軍人子弟，服役時是陸軍特戰部傘兵。（圖／記者劉松霖攝）

▲一名女子告常如山開車尾隨並拉扯貼身衣物，涉嫌妨害性自主。（圖／記者劉松霖攝）

▲常如山並未回答記者問題，但所屬醫美集團發聲明反控提告女子不實指控，「將採取相對應行動」。（圖／記者劉松霖攝）

▲常如山積極從事公益卻捲入性侵案，但他喊冤並強調這是私人感情事件。（圖／記者劉松霖攝）

「醫美教父」常如山遭控去年（2025）開車尾隨一名女子並拉扯貼身衣物，台北地檢署今天以妨害性自主案被告身分傳喚出庭，偵訊後不須交保但限制出境、出海；常如山透過所屬醫美集團聲明女方不實指控，對於私人感情事務占用公共資源，向社會大眾致歉。常如山出身台南軍人子弟，退伍後賣過淨水器和美妝保養品，在諸多客戶的建言下決定創業，花20多年打造全台最大醫美集團，個人身價高達上百億，他常捐救護車及消防物資，積極展現熱心公益的形象。一名女子控訴常如山追求她不成，去年下旬開車跟她回家並趁機拉扯內褲；常如山為此來到北檢接受偵訊，偵查庭開了2小時左右，檢察官認為不須具保，僅將常如山限制出境、出海。常如山離開地檢署時，媒體問他會告女方誣告嗎？為什麼會說私人感情？只是因為女方不喜歡你嗎？跟女方之間有什麼誤會？有開車尾隨嗎？他都沒回答。愛爾麗集團回應，茲就本集團常如山總裁的私人案件，特此聲明如下：一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。