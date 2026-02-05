我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在交易截止日前夕再次發動交易。根據ESPN權威記者Shams Charania報導，勇士隊今（5）日已將二年級中鋒「TJD」特雷斯·傑克森·戴維斯（Trayce Jackson-Davis）交易至多倫多暴龍（Toronto Raptors），換回一枚經由湖人轉手的2026年次輪選秀權。這筆交易對雙方各取所需，暴龍成功補進了急需的禁區高度與禁區戰力。暴龍隊利用早前在三方交易中將阿巴吉（Ochai Agbaji）送往籃網所騰出的薪資空間完成此交易，並確保團隊薪資維持在奢侈稅線以下。勇士則透過交易這位2023年選秀會第57順位入隊的長人，在2026年NBA選秀會中成功累積多一枚次輪選秀權。TJD自2023年加入勇士以來，雖然上場時間不算固定，但在有限的機會中展現了不俗的籃板與護框潛力。本賽季（2025-26）他為勇士出賽36場，在平均11.4分鐘的上場時間內，能貢獻4.2分與3.1籃板。這筆交易也正式終結了TJD在灣區的效力時光。隨著交易截止日（2月5日）進入最後倒數，勇士管理層持續針對陣容進行微調，而TJD則將在多倫多開啟職業生涯的新篇章。