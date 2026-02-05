我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

根據《ESPN》名記Shams Charania報導，金州勇士隊在今（5）日正式與亞特蘭大老鷹達成協議，送出潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以及射手希爾德（Buddy Hield），換回明星長人「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。 這樁交易也正式終結了庫明加長達一個月的「賣我」歹戲。根據美記Brett Siegel報導，這樁交易的背後與「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）息息相關。消息指出，勇士高層在4日下午與密爾瓦基公鹿進行了長時間會面，但在得知公鹿無意接受其報價後，勇士隨即展現極高的操盤效率，果斷放棄追求字母哥，轉而簽下追蹤數月之久的備案目標波爾辛吉斯。Shams Charania指出，勇士過去幾個月一直將波爾辛吉斯作為補強的重點目標，這位身高7呎3吋、具備拉開空間能力的大個子，被視為能完美契合柯瑞（Stephen Curry）體系的終極戰力。這樁交易也象徵著庫明加勇士生涯的落幕。自1月15日提出交易申請以來，庫明加便成為交易傳聞中心。他在2021年首輪第7順位被勇士選中，生涯為灣區出戰278場，場均繳出12.5分、4.2籃板。美記Sam Quinn分析，老鷹隊願意吞下希爾德剩餘長達數年的長約，主因就是看中庫明加極高的上限。儘管老鷹側翼人滿為患，但總教練史奈德（Quin Snyder）仍堅持要在今年夏天之前先得到庫明加，以便提前考察其表現並親自調教。勇士球迷最擔心的莫過於波爾辛吉斯的健康狀況。他自1月7日起因阿基里斯腱炎症及生病已連續缺陣約一個月，本季目前出賽17場，場均貢獻不過好消息是，在交易發生前，波爾辛吉斯已被老鷹列入「出賽存疑（Questionable）」，顯示其傷勢已接近痊癒。預計他在抵達灣區並通過體檢後，最快能在近期正式迎來勇士首秀，接下守護大通中心禁區的重任。