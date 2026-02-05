北投知名的溫泉會館「皇池」，過去捲入偷拍風波和違建爭議，但依舊不減其人氣，逢秋冬時依舊是熱門景點。現傳出業者將在三月底熄燈，主要是一館、三館將拆除，並改建成渡假風溫泉飯店。
位處紗帽山內溫泉規模最大的溫泉會館「皇池」，每逢秋冬迎來泡湯旺季，生意相當好，主打全台獨有的青磺泉（又稱鐳泉），號稱與日本玉川溫泉的泉質相同。且每位去泡湯的遊客還都知道要留下來吃頓飯，並點份招牌砂鍋粥，加入整隻紅蟳以及鮮蝦、干貝、香菇等豐富食材熬煮。全盛時期，皇池曾創下單日營業額破百萬元的驚人紀錄。
但是北投知名皇池溫泉會館過去爭議不少，包含曾經爆發房客被偷拍的案件，也被爆料一館（本館）、三館其實是大違建，如今傳出將在三月底熄燈。事實上，該消息在去（2025）年11月左右在當地就已傳開，也有老顧客向《NOWNEWS》表示，常去皇池的遊客全都知道將改建成溫泉飯店，並提到「以後可能收費會變很貴，大概就不會想去了！」
而根據《TVBS》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛也證實，的確是為了規劃超過十年的「轉型升級計畫」，皇池將耗時約3年時間重新改建，變成住宿功能的「峇里島渡假風溫泉飯店」，而民眾最愛的「招牌砂鍋粥」在歇業期間期間則是會持續以外帶方式供應。
資訊來源：皇池
我是廣告 請繼續往下閱讀
而根據《TVBS》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛也證實，的確是為了規劃超過十年的「轉型升級計畫」，皇池將耗時約3年時間重新改建，變成住宿功能的「峇里島渡假風溫泉飯店」，而民眾最愛的「招牌砂鍋粥」在歇業期間期間則是會持續以外帶方式供應。
資訊來源：皇池