外交部長林佳龍於昨（4）日在國際關係領域具高度影響力與權威性的期刊《外交事務》（Foreign Affairs），以〈自由世界需要台灣：為何團結將守護繁榮〉（The Free World Needs Taiwan: Why Solidarity Will Protect Prosperity）為題發表專文，系統性闡述台灣在民主價值、印太安全及全球經濟體系中的關鍵角色，並強調自由民主國家若欲維護區域穩定與全球繁榮，與台灣深化合作至關重要。林佳龍在文中指出，台灣長期致力於民主、自由、人權與法治，自1996年首次總統直選以來，已建立成熟穩健的民主制度與高度活躍的公民社會，並與全球自由民主國家共享核心價值。此一基礎不僅構成台灣與國際社會連結的重要根基，也使台灣成為自由世界中值得信賴的夥伴。林佳龍進一步說明，台灣的重要性不僅源自民主價值，更體現在其無可取代的戰略與經濟地位。台灣位處全球關鍵航運要道，對印太地區安全具有舉足輕重的影響；同時，台灣在半導體、先進電子、人工智慧及再生能源等領域具備世界級實力，是可信賴的全球供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐。針對中國持續對台灣施加的軍事威脅、經濟脅迫與政治滲透，林部長指出，相關作為不僅危及台灣安全，也對以規則為基礎的國際秩序構成嚴峻挑戰。台灣長期面對灰色地帶行動、資訊操弄及經濟脅迫，已累積豐富實務經驗，並可為其他民主國家提升整體韌性提供重要借鏡。林佳龍並指出，台灣已由單純的「價值外交」，進一步推動以能力與貢獻為核心的「加值外交」，透過深化經貿合作、科技夥伴關係與制度經驗分享，為理念相近國家創造實質利益。台灣不僅是民主陣營的一員，更能成為促進夥伴安全與繁榮的積極推動者。他舉例說明，台灣推動「榮邦計畫」，協助帛琉發展零碳排船舶、在巴拉圭建立智慧科技園區，並深化與史瓦帝尼在智慧醫療與能源等領域的合作，展現台灣強調合作、透明與永續的援外模式，並與中國以「債務陷阱」為特徵的作法形成鮮明對比。在台美關係方面，林佳龍提到，美國是台灣安全與經濟的重要支柱，在近期台美達成的貿易協議中，台灣提出「台灣投資美國隊」的構想，承諾投資2,500億美元在美國半導體與科技產業，台美攜手推動AI發展，並提供另外2,500億美元的信用保證，以支持台灣企業赴美投資。在該協議的基礎上共組「台美聯合艦隊」深化雙邊經貿連結並強化供應鏈整合，同時透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等平台機制具體深化台美合作。他並提到，台美在德州及阿拉斯加的能源與科技投資合作不斷擴大，雙方也共同致力於落實「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration），確保AI供應鏈的穩定與安全，並共同制定經濟安全合作路線圖，彰顯台美的「共生夥伴關係」。林佳龍強調，面對威權擴張與供應鏈風險升高的挑戰，國際社會正重新審視過度依賴單一市場的代價。台灣在全球半導體與人工智慧產業中的關鍵地位，使其成為民主國家分散風險、強化經濟安全與供應鏈韌性的理想夥伴。林佳龍最後指出，台灣無法參與世界衛生組織（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際平台，不僅不利於台灣，也是一項全球損失。他強調，自由世界若希望維護和平、穩定與繁榮，就必須與台灣攜手合作。無論從價值或利益的角度出發，與台灣合作都將帶來更高的安全保障、更穩健的經濟發展，以及對抗威權壓力的關鍵經驗；這正是「自由世界需要台灣」的根本原因。《外交事務》為美國歷史最悠久、最具影響力的國際事務與外交政策評論期刋，創刊於1922年，由美國重要智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）發行，長期被視為國際關係領域的重要權威平台。該刊以深度政策分析與學術論述見長，歷來曾刊登多項影響美國與國際戰略思維之關鍵論文，讀者群涵蓋各國政要、政府官員、企業領袖與學界人士，對美國外交政策論述與國際輿論具高度指標性影響。