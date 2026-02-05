我是廣告 請繼續往下閱讀

▲祖雄（左）與烏克蘭籍佳娜（右）上節目公開坦言2人從「炮友」變夫妻，引發外界熱烈討論。（圖／翻攝自臉書@Hero Tai 祖雄）

12歲落差磨出生活摩擦 護女心切理智線瞬間斷裂

▲祖雄（右圖右）、佳娜婚後家庭生活幸福，但仍有不少爭端。（圖／翻攝自祖雄IG）

情急阻止卻被誤解 一句對不起比想像困難

婚姻被不少人形容是一場長期修煉，日常磨合與爭執在所難免，關鍵往往不在於是否吵架，而是事後能否好好面對與修補，TVBS節目《11點熱吵店》近日以「對不起，不該跟你吵這架」為主題，邀請多對夫妻在過年前攤開心結、直視衝突根源。其中，祖雄與妻子佳娜的互動格外引發關注，2人婚後首次公開談及祖雄打女兒險釀婚姻危機，一次嚴重誤會也讓佳娜首度對另一半低頭道歉。祖雄與佳娜相差12歲，生活節奏與價值觀難免存在差異，節目中提到2人婚後雖感情穩定，但日常仍會因小事擦槍走火，祖雄曾因佳娜在社群上傳他熟睡時的「醜照」，一時情緒失控，脫口說出「幼稚、不懂愛」等重話，事後回想深感懊悔，節目也特地準備按摩券，象徵性替他向佳娜賠罪，讓現場氣氛在笑聲中稍稍緩和，也突顯夫妻間言語衝動往往比事件本身更傷人。真正讓2人關係一度降到冰點的，是一次涉及孩子的誤會，佳娜透露婚前雙方早已約定絕不以打罵方式教育孩子，因此對相關情況格外敏感，某次午睡醒來，她一睜眼便看見祖雄正在拍打女兒的雙手，當下完全無法冷靜思考，只覺得心如刀割，護女心切的她瞬間情緒潰堤，邊哭邊怒斥祖雄：「你怎麼可以打我的寶貝！」場面一度失控，也成為婚後最嚴重的一次衝突。事後真相才逐漸浮現，原來女兒當時正在把玩電線存在安全疑慮，祖雄情急之下才會拍打她的手阻止，並非出於情緒或體罰，了解來龍去脈後佳娜才意識到自己錯怪了丈夫，也開始反思當下未給對方任何解釋空間，這段過程被她形容為「情緒跑得比理智快」，也讓她首次意識到，夫妻在面對孩子問題時，更需要的是即時溝通，而非單方面的情緒宣洩。節目尾聲，佳娜終於在鏡頭前向祖雄說出婚後第一句「對不起」，她也坦承自己過去極度抗拒道歉，甚至為了逃避，曾裝傻表示母語烏克蘭語裡沒有「對不起」這個詞，嘴硬性格讓現場來賓全都聽得目瞪口呆，直到這次事件，她才發現一句道歉不代表示弱，而是為關係留下一條修復的路，這段真情流露，也讓不少觀眾感嘆，婚姻裡最難的不是不吵架，而是願意在誤會後先放下面子。